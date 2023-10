Samsung: Erste Handys erhalten das Android 14 Update

In den vergangenen Monaten hat Samsung das Android 14 Update zusammen mit freiwilligen Nutzern getestet. Jetzt sind diese Tests abgeschlossen und das finale Update steht bereit. Los geht es mit drei Modellen: dem Samsung Galaxy S23, S23 Plus und S23 Ultra. Diese erhalten ab sofort Android 14 zusammen mit Samsungs eigener Oberfläche One UI 6.

Samsung Galaxy S23 Serie erhält Android 14

Wie bei Samsung üblich, werden große Updates in Wellen verteilt. Als Beispiel: erst erhalten nur ein paar Nutzer das Update, dann 1 Prozent, dann 10 Prozent, dann 30 Prozent und schlussendlich alle. Die Zahlen sind dabei nur ein Beispiel – die offiziellen Nummern verrät Samsung nicht. Auf diese Weise kann Samsung, falls es zu Problemen kommt, die beim Testen nicht aufgefallen sind, schnell reagiert und das Update zurückziehen.

Auch Android 14 und One UI 6 werden daher in Wellen verteilt. Quasi als „Goodie“ für ihre Teilnahme am Beta-Programm erhalten die ehemaligen Tester das finale Update zuerst. Anschließend wird es Schritt für Schritt an alle Nutzer verteilt. Nutzt du ein Handy der Galaxy S23 Reihe, solltest du in den kommenden Tagen die Update-Funktion im Blick behalten.

So sieht One UI 6 mit Android 14 aus

Weitere Modelle folgen

Haben die ersten drei Handy-Modelle ihr Update erhalten, dürfte es noch im November mit zahlreichen weiteren Smartphones weitergehen. Eine inoffizielle Liste verrät bereits, welche Modelle mit dem Android 14 und One UI 6 Update bedacht werden:

In den nächsten Wochen dürfte Samsung auch eine offizielle Liste veröffentlichen, die dann auch verrät, wann welches Modell an der Reihe ist. Bis zum Jahresende dürften die meisten Smartphones auf dieser Liste mit Android 14 und One UI 6 versorgt sein. Damit können die Nutzer sich über spannende Funktionen wie einen personalisierbaren Sperrbildschirm, eine verbesserte Kamera- und Bildergalerie-App und zahlreiche weitere Funktionen freuen.

