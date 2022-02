Samsung Galaxy S22: So schnell fallen die Preise

Keine Frage: Wer sich für das Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ oder gar das Topmodell Galaxy S22 Ultra entscheidet, erhält ein Smartphone der absoluten Oberklasse. Die Preise variieren je nach Modell zwischen 849 Euro (Galaxy S22 / 128 GB) und fast schon schwindelerregenden 1.649 Euro (Galaxy S22 Ultra / 1 TB). Jeder Käufer dürfte bei derartigen Konditionen angenehm überrascht sein, wenn sich ein paar Euro sparen lassen. Und genau das ist möglich. Aber nicht unmittelbar nach Verkaufsstart. Wer Geld sparen möchte, sollte sich mit dem Kauf noch ein paar Wochen warten.

Samsung Galaxy S22 günstiger kaufen – der Preis fällt schnell

Bei den Preisexperten von guenstiger.de ist man sich sicher, dass die Preise für die drei neuen S-Klasse-Modelle von Samsung kurz nach dem Verkaufsstart schnell fallen dürften. Ein Blick auf die Preisentwicklung der Vorgängerserie um das Galaxy S21 belege diese These. Betrachtet man die Galaxy S21 Modelle mit 128 GB Speicherplatz, sei bereits zwei Monate nach Marktstart eine durchschnittliche Ersparnis von 21 Prozent gegenüber dem Einführungspreis möglich gewesen. Den stärksten Preisverfall gab es bei der Plus-Variante (27 Prozent). Gefolgt von der Ultra-Version (20 Prozent) und dem Standard-Modell (16 Prozent). Bei guenstiger.de geht man deswegen davon aus, dass sich Verbraucher bei der Plus-Variante des neuen Samsung Galaxy S22 auf besonders schnelle Preisreduzierungen im Onlinehandel freuen dürfen.

Direkt im ersten Monat nach dem erfolgten Marktstart lag das Sparpotenzial beim Samsung Galaxy S21+ gegenüber des UVP schon bei 21 Prozent. Statt 1.049 Euro kostete es seinerzeit noch 825 Euro. Im zweiten Monat fiel der Preis für das Plus-Modell dann um 27 Prozent im Vergleich zum Verkaufsstart. Und drei Monate nach Markteinführung war das Oberklasse-Smartphone schon 29 Prozent günstiger zu haben. Es fällt aber auf: Der Preis fällt insbesondere in den ersten Wochen nach Vermarktungsstart schnell, danach aber nur noch auf einem deutlich überschaubarerem Niveau.

Geringere Ersparnis beim Galaxy S22 Ultra prognostiziert

Das belegt auch ein Blick auf den Preisverfall beim Galaxy S21 Ultra. Vier Wochen nach der Markteinführung lag die Ersparnis beim Vorgänger des S22 Ultra bei 17 Prozent. Wenn Käufer erst im zweiten Monat nach Marktstart zuschlugen, konnten sie 20 Prozent gegenüber des UVP sparen und zahlten anstatt 1.249 Euro nur noch 1.000 Euro. Drei Monate nach Verkaufsstart kostete das S21 Ultra dann fast ein Viertel weniger (24 Prozent) als zum Zeitpunkt der Einführung.

Die geringste Ersparnis ist laut Analyse von guenstiger.de beim Galaxy S22 zu erwarten. Das Basismodell des Flaggschiffs aus dem Jahr 2021 von Samsung, das Galaxy S21, fiel einen Monat nach seiner Veröffentlichung nur um 12 Prozent im Preis. Und auch im zweiten Monat sank der Preis des Smartphones nur um 16 Prozent. Erst im dritten Monat nach der Markteinführung war das Galaxy S21 dann 20 Prozent preiswerter erhältlich und Käufer zahlten im besten Fall nur noch 683 Euro gegenüber dem Marktstartpreis von 849 Euro.

So stark sind die Preise der Galaxy S21 Serie von Samsung in den ersten drei Monaten gefallen.

Experten von Idealo kommen zu einem ähnlichen Ergebnis

Fast identisch fällt die Prognose zum Preisverfall des Galaxy S22 und seinen Schwestermodellen beim Preisvergleicher idealo.de aus. Das Top-Modell Samsung Galaxy S22 Ultra könnte nach nur einem Monat um bis zu 18 Prozent im Preis fallen, sind sich die Experten dort sicher. Für das Modell mit 128 GB Speicherplatz sei dann mit einem Verkaufspreis von nicht mehr 1.249 Euro, sondern im besten Fall nur noch 1.027 Euro zu rechnen. Nach drei Monaten sind sogar mehr als 25 Prozent Ersparnis möglich. Das Ultra-Modell könnte dann fast 290 Euro unterhalb des UVP zu haben sein.

So schnell könnten die Preise beim Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ und Galaxy S22 Ultra fallen.

Auch beim Galaxy S22 und beim Galaxy S22+ geht man bei Idealo insbesondere in den ersten Wochen von einem schnellen Preisverfall aus. Danach flachen die Kurven hinsichtlich des Wertverlusts spürbar ab. Gegen Ende Mai 2022 sei aber mit einer neuen Preisreduktion zu rechnen. Das Plus-Modell könnte dann mit 128 GB Speicherplatz schon für unter 700 Euro zu haben sein. Der Preis für das Basismodell mit identischer Speicherkonfiguration könnte dann auf unter 600 Euro sinken.

Gratiszugaben im Februar

Eines darf man aber nicht vergessen: Wer sich bis zum 24. Februar 2022 für das Samsung Galaxy S22 Ultra über den Samsung Online-Shop entscheidet, darf sich über die Galaxy Buds Pro (Test) als Gratiszugabe freuen. Die In-Ear-Kopfhörer haben aktuell einen Gegenwert von etwa 100 Euro. Die gleiche kostenlose Zugabe gibt es beim Kauf eines Samsung Galaxy S22 oder Galaxy S22+. Hinzu kommt eine Eintauschprämie in Höhe von bis zu 150 Euro plus bis zu 630 Euro Altgerätewert, wenn man ein älteres Smartphone gegen ein neues Modell der neuen Galaxy-Topmodelle eintauscht. Bei ausgewählten Geräten wird der Bonus sogar dann gezahlt, wenn das Smartphone durch einen Displaybruch in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Zu erwarten ist übrigens, dass es auch über den 24. Februar hinaus noch besondere Promotions beim Kauf des Galaxy S22 oder einem der beiden Schwestermodelle geben wird. Das Zubehör-Portfolio von Samsung ist inzwischen riesig, sodass mit weiteren Sonderaktionen zu rechnen ist.

