Samsung Galaxy A50: Riesiges Update erreicht Deutschland

Samsung steht bei Smartphone-Updates zurzeit mit zwei Beinen auf dem Gaspedal. Neben Sicherheits-Patches erhalten auch immer mehr Galaxy-Smartphones aus dem vergangenen und vorvergangenen Jahr die aktuelle Google-Software Android 10. Damit kommen sehr viele Neuerungen auf die Smartphones. Jetzt gibt es das begehrte Update für das Galaxy A50, eines der beliebtesten Geräte, auch in Deutschland.

Galaxy A50 Update: Android 10 kommt nach Deutschland

Nachdem das Update für das Galaxy A50 vergangene Woche schon in einigen europäischen Ländern verteilt wurde, ist jetzt auch Deutschland dran. Damit ist Samsung den eigenen Plänen voraus. Eigentlich sollte das Android-10-Update erst im Mai verteilt werden. Im April sind eigentlich das Galaxy A90 5G, das Galaxy A40, das Galaxy A7, das Galaxy Fold und das Galaxy Tab S6 an der Reihe.

Neben Android 10 installiert Samsung auch die hauseigene Software One UI in der Version 2. Das Update bringt unter anderem die folgenden Neuerungen auf das Galaxy A50:

Dunkelmodus: Bessere Farbanpassungen und abgedunkelte Widgets und Hintergründe

Symbole und Farben: Verbesserte App-Symbole und Systemfarben

Neue Animationen

Neue Navigationsgesten

Verfeinerte Interaktionen

Sprache aus Anrufen in Echtzeit zu Text umwandeln

Farben von Schrift passt sich dynamisch an

Mehr Informationen im Akkunutzungsdiagramm

Digitales Wohlbefinden jetzt mit Zielen

Neue Kindersicherung

Neues Layout in der Kamera-App

Papierkorb-Funktion jetzt auch für Kontakte

verbesserter Reminder

Papierkorbfunktion für Dateien

Android Auto jetzt vorinstalliert.

Tipps zu One UI 2 hinzugefügt

Wie immer gilt bei solchen Updates, dass es in Wellen verbreitet wird. Das bedeutet, dass du es unter Umständen etwas später erhältst, als andere. Es gibt aber auch immer die Möglichkeit das Galaxy A50 Update manuell zu suchen und so nicht auf die automatische Versendung zu warten. Mit etwas Geduld findet die neue Software jedoch auch automatisch dein Handy. Am besten lädst du es in einem stabilen WLAN-Netz herunter und behältst dein Handy dabei an einer Stromquelle.