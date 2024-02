Samsung: Eines der beliebtesten Produkte kommt endlich zurück

Samsungs Smartphones gehören zu den meistverkauften in Deutschland. Doch auch die Tablets erfreuen sich großer Beliebtheit. Mit dem Galaxy Tab S6 Lite konnte Samsung 2020 einen echten Kassenschlager landen. Das rund 300 Euro teure Tablet bot alles, was die meisten Nutzer von einem Tablet erwarten und kommt für den Preis sogar mit einem kostenlosen Stylus daher. Jetzt soll Samsung eine Neuauflage des Tablets planen.

Samsung bringt das Tab S6 Lite zurück

Das neue Tablet soll die Bezeichnung „Galaxy Tab S6 Lite 2024“ tragen und wäre nicht die erste Neuauflage des Kassenschlagers. Bereits 2022 brachte man eine Version mit neuem Prozessor und aktualisiertem Betriebssystem auf den Markt. So ähnlich dürfte die Neuauflage im Jahr 2024 ebenfalls ausfallen.

Äußerlich sollte sich die Neuauflage nicht vom Original unterscheiden. Weiterhin steckt das Tablet also in einem Aluminium-Case mit 10,4 Zoll großem LC-Display. Das Original kam mit einem Exynos 9611 Prozessor auf den Markt. Der ersten Neuauflage spendierte man einen Snapdragon 720G. So dürfte auch bei der 2024 wieder ein aktueller Mittelklasse-Chip in dem Tablet landen. Identisch bleibt hingegen der erweiterbare Speicher sowie die Full-HD-Kameras auf Vorder- und Rückseite.

Erneut ein Kassenschlager?

Mit der gebotenen Ausstattung könnte das Galaxy Tab S6 Lite 2024 erneut zum Kassenschlager werden. So bietet Samsung hier weiterhin alles, was man zum Konsumieren von Videos und Co. auf einem Tablet benötigt. Von der Konkurrenz unterscheidet man sich durch den beiliegenden Stylus und einen guten Software-Support. So haben die beiden vorherigen Generationen jeweils drei weitere Android-Versionen sowie regelmäßige Sicherheitsupdates erhalten.

Auch die 2024er-Neuauflage dürfte mit modernem Android 14 auf den Markt kommen. Zusammen mit der Update-Garantie auf zukünftige Versionen des Betriebssystems.

Ein weiteres Samsung-Produkt kehrt 2024 zurück

Das Galaxy Tab S6 Lite 2024 wird wohl nicht das einzige Produkt bleiben, welches 2024 eine Neuauflage erhält. So will ein bekannter Leaker herausgefunden haben, dass Samsung auch die Galaxy Watch 4 in einer 2024er-Edition neu veröffentlichen möchte. Diese könnte so als preiswerte Alternative zur aktuellen Galaxy Watch 6 dienen. Ähnlich handhabt es Apple mit dem SE-Modell. Die Galaxy Watch 4 kam ursprünglich 2021 auf den Markt. Bisher hat Samsung noch keine Neuauflagen seiner Smartwatches veröffentlicht.