Samsung bald allein: Verschwindet der nächste Handy-Hersteller?

Steht auch der beliebte Hersteller Asus vor dem Aus? Das Unternehmen ist vor allem auf dem PC-Markt stark vertreten, hat aber auch zwei spannende Smartphone-Reihen im Angebot. Während sich das ROG-Phone vor allem an Gamer richtet, ist die Zenfone-Reihe ein echter Geheimtipp. Hier bietet Asus kompakte Smartphones mit Flaggschiff-Leistung zu einem fairen Preis an.

Steigt Asus aus dem Handy-Markt aus?

Laut einem Branchenmagazin aus Taiwan, dem Heimatland von Asus, soll 2024 damit aber Schluss sein. So habe man das Zenfone-Team aufgelöst und die Mitarbeiter in andere Abteilungen versetzt. Der am Wochenende veröffentlichte Bericht zitiert eine mit der Angelegenheit vertraute Person. Diese berichtet, das Zenfone 10 sei das letzte Handy der Reihe. Künftig würden nur noch ROG Gaming-Smartphones von Asus auf den Markt kommen.

Bereits vor einigen Wochen hat man bei Asus damit begonnen, einige Teams umzustrukturieren. Bisher war davon jedoch nur die PC-Sparte betroffen. Nun scheint es also auch bei den Smartphones gravierende Änderungen zu geben.

Asus dementiert in offiziellem Statement

Wir haben bei Asus nachgefragt und ein offizielles Statement erhalten. In diesem dementiert der Hersteller die aktuellen Gerüchte deutlich. Man stellt klar, beide Smartphone-Reihen, also ROG und Zenfone, fortzuführen.

Wir möchten dem Gerücht entgegentreten, dass das ASUS Zenfone 10 die letzte Generation der Serie sein wird und die ASUS Zenfone-Produktlinie eingestellt werden soll. Dies ist nicht wahr. Wir werden unsere beiden Hauptproduktlinien des Telefongeschäfts, das ROG Phone und das Zenfone, weiterführen. ASUS hat ein starkes Engagement für unser Smartphone-Geschäft und unsere Kunden. Weitere Informationen finden Sie in unserem Q2 Earnings Call. Bitte bleiben Sie dran für unsere Produktpalette 2024. Asus (übersetzt)

Das Ende des Zenfone ist also noch nicht besiegelt. Vermutlich hat man nur die beiden Abteilungen intern zusammengelegt und lässt diese fortan gemeinsam an beiden Smartphone-Reihen arbeiten. Eine Garantie gibt es dafür jedoch nicht. So hat LG anfangs ebenfalls Berichte zum Ende seiner Smartphone-Sparte bestritten und diese nur wenige Monate später doch eingestellt. Ein solcher Schritt von Asus würde jedoch überraschen – schließlich hat die Zenfone-Reihe mit ihrer handlichen Größe ein echtes Alleinstellungsmerkmal auf dem Markt und kann in Tests regelmäßig überzeugen.