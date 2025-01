In den kommenden Wochen stehen so einige neue Inhalte auf der Angenda. Dazu gehören nicht nur exklusiv bei Amazons Video-Streamingdienst verfügbare Inhalte, sondern auch in Eigenregie produzierte Serien und Filme. So geht es unter anderem mit einer weiteren Staffel einer schon bekannten Prime-Video-Serie weiter.

„Harlem“ startet bei Prime Video in Staffel 3

Schon im Jahr 2021 feierte die Amazon-Original-Serie „Harlem“ ihre Premiere. Darin verfolgt eine Gruppe von vier Freundinnen nach ihrem gemeinsamen College-Abschluss ihre Träume. Dabei müssen sie sich den Irrungen und Wirrungen des Großstadtlebens in New York stellen. Dass das ein wenig an „Sex and the City“ erinnert, nur eben auf die Gegenwart adaptiert, dürfte kein Zufall sein. Zum konkreten Inhalt der dritten Staffel von „Harlem“, die ab dem 23. Januar 2025 bei Prime Video zu sehen ist, ist bisher nicht viel bekannt. Amazon hat bisher nur verraten, dass Camille, Angie, Quinn und Tye im New Yorker Stadtteil Harlem vor Veränderungen, neuen Herausforderungen und unerwarteten Wendungen stehen. Themen wie Mutterschaft, Singleleben, Schwesternschaft und komplizierte Karrierewege sollen die Wege der vier Hauptcharaktere ebnen.

„Gerry Star“ – Der schlechteste beste Produzent aller Zeiten als neue Original-Serie

Bereits ab dem 10. Januar 2025 startet bei Prime Video ein neues Mockumentary-Format: „Gerry Star – Der schlechteste beste Produzent aller Zeiten“. Die Produzenten der Hitserie „Die Discounter“ stellen darin Gerry Star in den Mittelpunkt: Hitproduzent, Frauenschwarm und Geschäftsmann. Zumindest denkt er, dass er all das ist. Doch in Wirklichkeit lebt er auf einer Bowlingbahn und träumt nur vom großen Durchbruch mit seiner Band „Family Strike“. Tatsächlich ist der Weg zum Ruhm jedoch voller Hindernisse. Denn alles, was Gerry anfasst, geht nach hinten los. Lust auf einen ersten Eindruck? Hier geht’s zum Trailer von Staffel 1.

Ab sofort verfügbar: „The Rig“ Staffel 2

Schon jetzt neu im Angebot von Prime Video verfügbar: die zweite Staffel von „The Rig“. In dieser Drama-Serie steht die Besatzung der Bohrinsel Kinloch Bravo im Mittelpunkt. Genauer gesagt jene Ölarbeiter, die die mysteriösen Ereignisse der ersten Staffel überlebt haben. Sie übernehmen auf einer neuen Hightech-Bohrinsel am Polarkreis eine gefährliche Mission, die sie über das tückische Eismeer und zu den Geheimnissen tief darunter schickt.

Titel Staffel abrufbar ab Puss In Boots: The Three Diablos 1 1. Januar 2025 The Rig 2 2. Januar 2025 Dinner Club 1 3. Januar 2025 It's In The Game: Madden NFL 1 6. Januar 2025 Coach Prime 3 7. Januar 2025 On Call 1 9. Januar 2025 Gerry Star 1 10. Januar 2025 Übel Blatt 1 10. Januar 2025 La Liberacion 1 17. Januar 2025 Los Tinelli 1 17. Januar 2025 Harlem 3 23. Januar 2025 Tribunal Justice 2 27. Januar 2025 Invincible 3 6. Februar 2025 Das Rad der Zeit 3 13. März 2025 LOL: Last One Laughing 6 Frühjahr 2025 Drunter und Drüber 1 2025 Reacher 3 2025 Anansi Boys 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Fallout 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Maxton Hall - Die Welt zwischen uns 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 4 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Januar 2025

Neben neuen Serien hat Prime Video im Januar 2025 aber natürlich auch neue Filme im Angebot. Zum Beispiel „Sebastian Fitzeks Der Heimweg“, verfügbar ab dem 16. Januar. Der deutsche Original-Film basiert auf dem gleichnamigen Thriller des Erfolgsautors Sebastian Fitzek, der elf Wochen in Folge Platz 1 der deutschen Buch-Charts belegte und sich insgesamt 81 Wochen lang in den Bestellerlisten hielt. Inhalt: Als Jules seinen Dienst am Begleittelefon antritt, einem telefonischen Support für Frauen, um sicher nach Hause zu kommen, sieht alles nach einem ruhigen Samstagabend aus. Bis der Anruf einer jungen Mutter namens Klara bei ihm landet, die behauptet, sie würde noch in dieser Nacht durch einen berüchtigten Frauenmörder sterben. Dieser hat ihr zuvor ein Ultimatum gestellt: Entweder sie tötet ihren Ehemann oder sie wird noch heute Nacht ermordet.

Etwas amüsanter geht es ab dem 30. Januar 2025 in „Ihr seid herzlich eingeladen“ zu. Als zwei Hochzeiten versehentlich am selben Tag und am selben Ort gebucht werden, steht jede der beiden Hochzeitsgesellschaften vor der Herausforderung, den besonderen Moment ihrer Familie zu bewahren und gleichzeitig das Beste aus der unerwartet beengten Situation zu machen. In einem urkomischen, chaotischen Kampf treten der Vater der einen Braut (Will Ferrell) und die Schwester der anderen Braut (Reese Witherspoon) voller Entschlossenheit und Willenskraft gegeneinander an, um ihren Liebsten eine unvergessliche Feier zu bereiten.

Titel verfügbar ab Teen Witch - Hokuspokus an der Highschool 1. Januar 2025 Stockholm Bloodbath 1. Januar 2025 Exklusiv-Inhalt Coffy 1. Januar 2025 Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe 1. Januar 2025 Windtalkers 1. Januar 2025 Monsieur Claude und seine Töchter 1. Januar 2025 Monsieur Claude 2 1. Januar 2025 Monsieur Claude und sein großes Fest 1. Januar 2025 Viel Lärm um nichts 1. Januar 2025 Pizza Pizza - Ein Stück vom Himmel 1. Januar 2025 Yours, Mine & Ours 1. Januar 2025 Letztendlich sind wir dem Universum egal 1. Januar 2025 Und dann kam Dad 1. Januar 2025 Exklusiv-Inhalt Forever My Girl 1. Januar 2025 Be cool 1. Januar 2025 Zeugin der Anklage 1. Januar 2025 The Crocodile Hunter: Collision Course 1. Januar 2025 Bio-Dome 1. Januar 2025 Code Of Silence 1. Januar 2025 Support Your Local Gunfighter 1. Januar 2025 Ein Fisch namens Wanda 1. Januar 2025 22 Jump Street 1. Januar 2025 Duell am Missouri 1. Januar 2025 Annies Männer 1. Januar 2025 Plötzlich verliebt 1. Januar 2025 Knives Out: Mord ist Familiensache 1. Januar 2025 Schnappt Shorty 1. Januar 2025 Vera Cruz 1. Januar 2025 Knock Knock Knock 1. Januar 2025 Asterix & Obelix im Reich der Mitte Exklusiv-Inhalt Luce Basic Instinct Sebastian Fitzeks Der Heimweg 16. Januar 2025 Amazon Original Film Bad Boys for Life Unstoppable Die Hüter des Lichts Elevation Exklusiv-Inhalt Expendables 4 Exklusiv-Inhalt Blink Twice Exklusiv-Inhalt Master Gardener The Killer's Game Amazon Original Film Damaged Exklusiv-Inhalt Birds Of Prey Ihr seid herzlich eingeladen 30. Januar 2025 Amazon Original Film Broken Rage 2025 Amazon Original Film

Neues Show-Format: „Dinner Club“

Auch ein neues Show-Format feiert schon in Kürze bei Prime Video seine Premiere. Ab dem 3. Januar ist die erste Staffel von „Dinner Club“ verfügbar. Der Schweizer Spitzenkoch Andreas Caminada (drei Michelin-Sterne und 19 Gault-Millau-Punkte) reist mit sechs Prominenten in sechs Länder, um die Geheimnisse der einheimischen Küchen zu entdecken. In jeder Episode besucht ein Star ein Land, begleitet von Andreas Caminada – die jeweiligen kulinarischen Entdeckungen fließen dann in ein Menü für einen gemeinsamen Dinner-Abend mit der Gruppe ein. Gäste der ersten Staffel sind Moritz Bleibtreu, Caro Daur, Karoline Herfurth, Kurt Krömer, Franka Potente und Teddy Teclebrhan. Eine Preview kannst du in diesem Trailer sehen.

