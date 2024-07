Preis-Wahnsinn: Diesen Tankstellen zocken in hohem Maße ab

Mit dem Auto zu einer Tankstelle zu fahren, macht selten Spaß. Den Pkw einmal vollzutanken, ist wegen der nach wie vor hohen Spritpreise derzeit in der Regel mit dem Verlust von knapp 100 Euro verbunden. Und doch gibt es die Möglichkeit, Geld zu sparen. Helfen können nämlich Spritpreis-Apps. Oder auch ein kleiner Umweg. Denn gewisse Tankstellen solltest du in jedem Fall meiden, warnt der ADAC: Autobahntankstellen.

Tanken an der Autobahn ist oft sündhaft teuer

Eine Stichprobe des ADAC im Frühjahr 2024 habe ergeben, dass Super E10 an Tankstellen, die direkt an der Autobahn liegen, im Schnitt pro Liter rund 39 Cent teurer war als an nächstgelegenen Tankgelegenheiten an der nächsten Ausfahrt. Für Diesel mussten Autofahrer im Mittel 38 Cent je Liter mehr bezahlen. Insgesamt hat der ADAC für seine Analyse die Kraftstoffpreise an 40 Autobahntankstellen entlang der 15 längsten deutschen Autobahnen zeitgleich mit den Spritpreisen der jeweils nächstgelegenen Tankstation abseits der Autobahn verglichen.

An der Autobahn tanken kostet teils mehr als 20 Euro mehr

In der Spitze stellte der ADAC eine Preisdifferenz von rund 50 Cent bei Diesel und 54 Cent bei Super E10 fest. Dieses Jahr fiel die höchste Preisdifferenz an der Autobahn A2 in der Nähe von Hamm auf. Wer hier zum Beispiel 40 Liter nachtankte, zahlte für Diesel 20 Euro mehr als bei der preiswerteren Alternative an der nächsten Ausfahrt. Bei Super E10 musste man an der entsprechenden Autobahntankstelle sogar 21,60 Euro mehr bezahlen. Eine fiese Abzocke, um die man einen weiten Bogen machen sollte, mahnt der ADAC. Den kleinen Umweg über die nächste Ausfahrt und den damit verbunden Zeitverlust sollte man in jedem Fall in Kauf nehmen.

Auch innerstädtisch kannst du übrigens viel Geld sparen, wenn es um das Tanken deines Autos geht. Du solltest nämlich zu der richtigen Zeit die nächstgelegene Tankstelle ansteuern. Es gibt nämlich Preisspitzen, die du nach Möglichkeit meiden solltest. Derzeit gibt es in Deutschland rund 14.000 Tankstellen, die fast alle einerseits kostenintensive, aber auch vergleichsweise günstige Zeitfenster bei ihren Spritpreisen bieten.