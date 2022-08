Extrem beliebte Powerbank in Wahrheit illegal?

Man nehme eine Powerbank und schließe sie an das Handy. Fertig. Die Akkuanzeige wächst wieder und der Zweck eines externen Akkus ist erfüllt. Richtig? Nicht ganz. Tatsächlich können viele Powerbanks mittlerweile deutlich mehr, als ein Endgerät mit Energie zu versorgen. Manche unterstützen induktives Laden (Qi), andere bieten verbauten Solarzellen, während wieder andere sich im Winter als Handwärmer nutzen lassen. Eine abermals andere Powerbank-Gattung findet sich gegenwärtig auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Wobei Unterstützer vollkommen begeistert zu sein scheinen. Doch die Sache hat einen riesigen Haken.

Powerbank mit verbauter Sicherheitskamera

Ursprünglich setzten die Erfinder der „SuperCam“ ein recht bescheidenes Funding-Ziel in Höhe von knapp 5.000 Euro. Dieses wurde bereits jetzt um ein Vielfaches übertroffen. Die Einnahmen belaufen sich derzeit auf etwas über 93.000 Euro, wobei die Kampagne noch 32 Tage laufen soll. Doch woher kommt die Begeisterung?

Bereits die technischen Daten der SuperCam sehen beeindruckend aus. Das Gerät soll einen Leistungs-Output von bis zu 100 Watt bieten und auch die Akkukapazität ist mit 22.000 mAh auf einem hohen Niveau. Dennoch interessieren sich die knapp 800 Unterstützer höchstwahrscheinlich eher für die zweite Funktion der neuen Powerbank – die darin integrierte Full-HD-Sicherheitskamera (135°). Diese soll 60 Stunden lang ohne Unterbrechung aufzeichnen können, doch natürlich ist auch ein bewegungsbedingter Aufzeichnungsmodus ab Bord. Damit könnte man etwa sein Hotelzimmer „sichern“, wäre da nicht ein Problem: In Deutschland wäre eine solche Powerbank in den meisten, wenn gar nicht allen Situationen illegal.

SuperCam-Powerbank

Grundsätzlich gibt es viel zu beachten, wenn es um versteckte Kameras geht. Werden diese auf öffentlichem Gelände oder in privaten Innenräumen aufgestellt? Werden die Aufzeichnungen dezentral auf einer SD-Karte gespeichert oder in beispielsweise eine Cloud hochgeladen? Wird der Ton ebenfalls erfasst, oder lediglich das Bild? Soll ein Straftäter auf deinem Grundstück überführt werden oder möchtest du eine Person grundlos filmen? Diese und weitere Aspekte müssen beim Einsatz von Spionagekameras beachtet werden, zumindest, solange die Kamera lediglich klein und nicht „getarnt“ ist. In diesem Fall werden die Gesetze konkreter.

In §8 des Telekommunikation-Telemedien-Datenschutz-Gesetz (TTDSG) steht diesbezüglich: „Es ist verboten, Telekommunikationsanlagen zu besitzen, herzustellen, auf dem Markt bereitzustellen, einzuführen oder sonst in den Geltungsbereich dieses Gesetzes zu verbringen, die ihrer Form nach einen anderen Gegenstand vortäuschen oder die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind und aufgrund dieser Umstände oder aufgrund ihrer Funktionsweise in besonderer Weise geeignet und dazu bestimmt sind, das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen von diesem unbemerkt abzuhören oder das Bild eines anderen von diesem unbemerkt aufzunehmen.“

Die SuperCam kann auf Kickstarter ab einem Kaufpreis von etwa 100 Euro gekauft werden und auch eine Lieferung nach Deutschland ist möglich. Doch mit Blick auf die bestenfalls umstrittene Rechtssituation, empfiehlt es sich vor dem Erwerb der SuperCam oder eines ähnlichen Produkts, einen Anwalt zu konsultieren.