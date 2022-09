Power Stations und Solarkraftwerke bei der IFA 2022 im Trend: Bluetti stellt neue Produkte vor

Die Mission von Bluetti: Elektrizität ist eine wichtige Energiequelle – deshalb möchte das Unternehmen sie jedem zur Verfügung stellen. Bluetti möchte laut eigenen Aussagen Verbrauchern dabei helfen, durch ihre Produkte unabhängiger zu werden. So möchten sie es möglich machen, dass jeder stets einfachen Zugang zur Elektrizität hat.

Bluetti: Powerstations als Backup für zu Hause

Bluetti spricht mit seinen Produkten mehrere Zielgruppen an. Mit größeren Setups – bestehend aus mehreren Energiespeichern und Solarpanels – möchte der Hersteller Backup-Lösungen für Verbraucher zur Verfügung stellen. Dazu zählen zum Beispiel die AC500- und B300S-Systeme. Diese sind je nach Größe des Haushalts in der Lage, als Backup ein ganzes Zuhause mit Strom zu versorgen und somit eine Zeitlang unabhängig vom Stromversorger zu sein. Hierbei lassen sich die Energiespeicher mittels Erweiterungsbatterien vergrößern, wodurch du dir je nach Bedarf dein System zusammenstellen kannst.

Besonders praktisch: Die via Solarpanels produzierte Energie lässt sich ins Hausnetz einspeisen und kann somit auch Kühlschrank, Fernseher und Co. mit Strom versorgen. Je nach Verbrauch, Standort und Sonnenstunden lässt es sich so etwa bei einem Stromausfall oder sonstigen Krisen eine Weile lang überbrücken.

Kompaktere Powerstations als mobile Energiequelle für unterwegs

Wir haben uns bei der IFA aber auch kompaktere Geräte, wie den EB3A zeigen lassen, der sich dank leichtem Gewicht und kleineren Maßen zum Beispiel problemlos mit auf einen Camping-Urlaub nehmen lässt. Cool: Der Hersteller verspricht eine Aufladung von null auf 80 Prozent in gerade einmal 40 Minuten. Dadurch ist es auch möglich, spontan einen Outdoor-Trip zu starten – und man hat immer genügend Strom für Smartphone, Notebook, Lautsprecher, Drohne und Co. direkt dabei. Hier sind neben USB-C und USB-A-Anschlüssen auch eine Autosteckdose sowie weitere Anschlüsse integriert, mit denen sich sämtliche Geräte bequem unterwegs aufladen lassen. Auf der Oberseite ist zudem eine Ladefläche für kabelloses Laden verbaut.

Die Powerstations beziehungsweise Solarkraftwerke von Bluetti lassen sich bislang entweder über Solarpanels oder direkt über die Haus-Steckdose aufladen. Der Hersteller vertreibt seine Produkte aktuell vornehmlich über seinen eigenen Online-Shop und Amazon, aber auch über B2B-Offline-Vertriebskanäle.