Pokémon Go: Sicher dir jetzt eines der seltensten Pokémon überhaupt

Das „Adamante Zeit“ Event in Pokémon Go ist eines der besten der letzten Monate. Noch dazu ist es völlig kostenlos und jeder kann spielen, ganz egal welches Level. Auf dich warten erhöhte Shiny-Wahrscheinlichkeiten, zusätzliche Erfahrungspunkte, eines der seltensten Pokémon im ganzen Spiel und vieles mehr. Hier erfährst du, warum du das Event keinesfalls verpassen solltest. Du hast noch bis zum 15. Dezember Zeit, dir die folgenden Boni zu sichern.

„Adamante Zeit“: Alle Boni im Überblick

Laut Niantic nimmt dich das „Adamante Zeit“-Event mit auf eine Zeitreise zurück in das Jahr 2016. Pokémon aus der Kanto-Region spawnen in der Wildnis und läuten die neue Jahreszeit ein. Es ist die perfekte Möglichkeit für dich, verpasse Chancen aufzuholen. Wenn du beispielsweise wie ich erst seit Anfang des Jahres spielst, ist das Event besonders gut. Während des gesamten Events erhältst du dreifache Erfahrungspunkte für das Fangen von Pokémon. Doch nicht nur deswegen lohnt sich das Fangen möglichst vieler Monster.

Ditto ist eines der seltensten Pokémon im Spiel. Es tarnt sich geschickt und bevor du eins einfängst, hast du keine Möglichkeit festzustellen, ob es sich um ein Ditto handelt. Während des Events nimmt Ditto die Form von Myrapla, Smogon, Rihorn und Goldini an. Nicht jedes dieser Pokémon ist ein Ditto, doch die Wahrscheinlichkeit eines zu fangen ist jetzt höher denn je. Mit etwas Glück kannst du sogar ein schillerndes Ditto antreffen.

Welches dieser Pokémon ist in Wirklichkeit ein Ditto?

Erhöhte Shiny-Chance in Pokémon Go

Während des Events spawnen Vulpix, Ponita, Krabby und Voltobal häufiger. Noch dazu hast du eine erhöhte Chance, schillernde Exemplare anzutreffen. Gerade Ponita und Voltobal besitzen wunderschöne schillernde Formen. Es lohnt sich also in jedem Fall, vor allem diese vier Pokémon vermehrt anzuklicken. Wie hoch die erhöhte Shiny-Wahrscheinlichkeit ist, lässt sich leider nur schätzen. Genaue Daten behält Niantic wie immer für sich.

Feldforschung, Raids und mehr

Natürlich darf es auch diesem Event nicht an Raids fehlen. Dieses Mal kannst du dein Können in Raids der Stufe 1 und Stufe 3 unter Beweis stellen. In Stufe 1 triffst du auf Sterndu, Amonitas und Kabuto. Stufe 3 stellt dir Chaneira, Sichlor und Relaxo gegenüber. Chaneira und Relaxo sind als besonders gute Arena-Verteidiger bekannt und damit ein nützlicher Teil jedes Teams.

In einer neuen befristeten Forschung dreht sich alles um das Sammeln von Erfahrungspunkten und den Levelaufstieg. Die Forschung beginnt mit dem aktuellen Event, endet aber erst am 31. Dezember. Auch für das Schließen neuer virtueller Freundschaften erhältst du im Rahmen der befristeten Forschung Belohnungen. Eine neue Spezialforschung lässt dich Prof. Willow auf einer Forschungsexpedition begleiten. Gemeinsam geht ihr den Legenden der Hisui-Region auf den Grund.