Peugeot E-308: So teuer ist die ID.3-Alternative Hayo Lücke 2 Minuten

Peugeot sorgt mit einem neuen Elektroauto in der Kompaktklasse für Aufsehen. Ab sofort ist nämlich der Peugeot E-308 erhältlich. Wir zeigen dir, was der knapp 4,40 Meter lange Stromer kann und was er kostet.