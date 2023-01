Peugeot Inception Concept: So irre wird die E-Mobilität von morgen

Eigentlich soll die Fachmesse CES in Las Vegas in erster Linie dazu dienen, die aktuellste Unterhaltungselektronik und Neuheiten aus dem Bereich Smart Home zu zeigen. Mehr und mehr wird die Ausstellung aber auch zu einer Bühne für große Automobilkonzerne. So hat der französische Automobilkonzern Stellantis vor Ort die Möglichkeit genutzt, auf großer Bühne unter anderem die Vision künftiger Elektroautos der Marke Peugeot zu zeigen – in Form des vollelektrischen Peugeot Inception Concept.

Peugeot Inception Concept: Kabelloses Laden und 800 Kilometer Reichweite

Das Konzeptauto basiert wie der Kia EV6 (Test) und der Hyundai Ioniq 5 (Test) auf 800-Volt-Technologie, was eine besonders schnelle Wiederaufladung der 100 kWh großen Batterie verspricht. Peugeot stellt das Nachladen neuer Energie für 150 Kilometer in fünf Minuten in Aussicht. Und: Für eine Wiederaufladung ist nicht einmal zwingend ein Kabel notwendig, weil das Laden des Akkus auch per Induktion möglich ist. Der Durchschnittsverbrauch liegt nach Visionen des Herstellers bei 12,5 kWh auf 100 Kilometern. Dadurch ist mit dem Peugeot Inception Concept mit einer Stromladung eine Reichweite von rund 800 Kilometern möglich.

Auch die Leistung muss bei einem Konzeptauto natürlich stimmen. Entsprechend verwundert es nicht, dass Peugeot beim Inception Concept sowohl an der Vorderachse als auch an den Hinterrädern jeweils einen Elektromotor verbaut; für einen leistungsfähigen Allradantrieb. Die kombinierte Leistung der futuristischen Limousine liegt damit bei fast 500 kW (680 PS). Eine Beschleunigung von 0 auf 100 km/h soll in unter 3 Sekunden möglich sein.

Flach, sportlich, windschnittig: das Peugeot Inception Concept.

Völlig neue Art des Autofahrens

Auch optisch macht das Konzeptauto natürlich einiges her. Im Design eines windschnittigen, nur 1,34 Meter hohen und fünf Meter langen Sportwagens möchte Peugeot ein revolutionäres Fahrgefühl hervorheben. Und zudem über ein riesiges Glaspanoramadach ein helles, lichtdurchflutetes Interieur bieten. Lichtstrahlen werden so auf Elemente im Innenraum gestreut, dass sich Reflexionen und Farbtöne laufend verändern. Auffällig auch: Auf ein klassisches Lenkrad und klassische Schalthebel wurden im Peugeot Inception Concept entfernt und durch ein sogenanntes Hypersquare-Bedienungssystem ersetzt. Peugeot verspricht einfaches Autofahren mit einem Fingertipp wie in einem Videospiel oder bei der Bedienung eines Smartphones.

Die Zukunft des Fahrens? Die Hypersquare-Bedienung im Peugeot Inception Concept.

In der Mitte des Hypersquare befindet sich ein Tablet-ähnlicher Bildschirm, auf dem die Informationen der Bedienelemente angezeigt werden. Piktogramme für verschiedene Funktionen wie Klimaanlage oder Radiolautstärke sind auf zwei seitlichen Bedienfeldern abgebildet, um den Zugriff auf das gewählte Bedienelement zu erleichtern. Letzteres befindet sich in kreisförmigen Aussparungen und ist nur mit dem Daumen zu erreichen, ohne die Hände vom Lenkrad nehmen zu müssen.

Klingt nach reichlich Science-Fiction? Absolut! Und doch soll das Hypersquare nach Plänen von Peugeot bis Ende des Jahrzehnts in einem Serienfahrzeug eingeführt werden. Wie gut es in der Praxis funktioniert, wird sich dann noch beweisen müssen.

Auffälliges Außendesign

Außen weist der vordere Stoßfänger eine so von Peugeot noch nicht bekannte Lichtsignatur auf. Sie enthält die drei charakteristischen Krallen der Marke. Auch das Heck spiegelt diese Signatur wider. An den Rädern sind beleuchtete Löwen-Embleme zu sehen. Während der Fahrt verbleiben sie in einer statischen Position, drehen sich als nicht mit.

Rücklichter im Krallendesign am Peugeot Inception Concept.

Basis des Peugeot Inception Concept ist die neue „BEV-ny-design“-Plattform. Sie stellt schon ab diesem Jahr das zentrale Element neuer Elektroautos von Stellantis dar. Allein Peugeot möchte in den nächsten zwei Jahren fünf neue vollelektrische Modelle in Europa auf den Markt bringen. Bis 2030 ist vorgesehen, die gesamte Flotte an verkauften Fahrzeugen in Europa auf reinen Elektroantrieb umzustellen.