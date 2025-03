PayPal: Neues Update ist Betrug

PayPal ist der am häufigsten genutzte Online-Bezahldienst in Deutschland. Kein Wunder, bietet der Zahlungsdienstleister einen umfassenden Käuferschutz und hilft Kunden schnell und meist unkompliziert. Im Gegenzug genießt PayPal hohes Ansehen bei Kunden. Kann man beim Online-Shopping digital bezahlen, machen das die Menschen in fast 90 Prozent aller Fälle per PayPal. Doch nun warnen Experten vor einem Update, das sich schnell als Betrug entpuppt.

PayPal: Passwort nicht ändern!

E-Mails von PayPal sind keine Seltenheit. Bei jeder Zahlung bekommt man als Nutzer des Dienstes eine Nachricht über den Bezahlvorgang. Auch wenn dir jemand Geld aufs PayPal-Konto schickt, kommt eine E-Mail an und zeigt, von wem die Zahlung eingegangen ist. Das Gleiche geschieht, wenn man sein Passwort ändert. Doch derzeit bekommen Nutzer vermehrt E-Mails, die bestätigen, dass man das Passwort geändert hat, obwohl es eigentlich gar nicht der Fall ist.

In der Mail geht es um ein vermeintliches neues Update. „Dies ist eine Bestätigung, dass das Passwort für Ihr Konto gerade geändert wurde“, heißt es in der Nachricht, die nach Angaben der Watchlist Internet von Betrügern stammt. Sollte man sein Passwort nicht geändert haben, könne man einfach auf den nachfolgenden Link klicken und „sein Konto sichern“. Doch wer hier klickt, wird in die Falle gelockt.

Was Betroffene tun können

Der Link führt nämlich auf eine gefälschte PayPal-Login-Seite. „Dort werden die E-Mail-Adresse oder die Handynummer sowie das Passwort abgefragt“, erklären die Experten der unabhängigen Informationsplattform zu Internet-Betrug. Wer seine Daten hier eingibt, gibt den Kriminellen Zugang zu seinem PayPal-Konto. Fatal. Solltest du bereits in die Falle getappt sein, empfehlen die Experten der Watchlist Internet, das Passwort sofort zu ändern – dieses Mal wirklich. Zudem soll man sich mit dem Kundenservice von PayPal in Verbindung setzen und Anzeige bei der Polizei erstatten.

Und noch ein Tipp, der ganz grundsätzlich gilt: Ganz egal, wie verunsichert man ist, man sollte keinesfalls auf einen Link in einer E-Mail klicken. Ist man sich nicht sicher, ob die E-Mail echt ist, kann man sich einfach bei dem Dienst über den Browser oder die App einloggen – in dem Fall bei PayPal – und überprüfen, ob es irgendwelche Nachrichten oder Aufforderungen gibt.