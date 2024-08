PayPal wird anders: Was Nutzer jetzt machen können

Online shoppen und in Sekunden übers Handy bezahlen: Rund 32 Millionen Bürger in Deutschland nutzen PayPal. Über die App kann man aber nicht nur bezahlen. Auch Geld an Freunde und Familie senden funktioniert in sekundenschnelle und ist sogar kostenlos. Nun erweitert PayPal den Funktionsumfang und bietet Nutzern einen deutlichen Mehrwert – ebenso kostenlos.

PayPal: Neue Funktion für Nutzer ist da

Geld senden und empfangen, dafür steht PayPal. Die neue Funktion des Dienstleisters hat aber so gar nichts damit zu tun. Wer online einkauft, wartet in der Regel anschließend auf das Paket. Wann es ankommt, geben die Online-Shops zwar immer ungefähr an, aber ganz genau weiß man es dann doch nicht. Dafür gibt es aber die Paketverfolgung. Gibt man die Sendungsnummer bei DHL oder einem anderen Paketdienst ein, kann man – teils in Echtzeit – sehen, wo es ist und wann es ankommt. Wer die Bestellung mit PayPal bezahlt, kann jetzt in der App sehen, wo sich das Paket befindet.

→ Die miesen Tricks: So werden Bewertungen bei Amazon und Co. manipuliert

PayPal zeigt in seiner App automatisch Live-Updates zum Status der Bestellung an und der Nutzer bekommt Push-Benachrichtigungen auf sein Handy, wenn sich der Lieferstatus ändert. Mehr noch: Die neue Funktion kann man in der App auch für Bestellungen nutzen, die man nicht per Paypal bezahlt hat. Die einzige Voraussetzung: Man muss PayPal mit Gmail – also dem Google-Konto – verbinden. Der Zahlungsdienstleister scannt dann automatisch die Mails im Posteingang und prüft, ob Bestell- und Versand-Informationen vorliegen. Findet PayPal Infos zu einer Lieferung von Paketen, fügt die App diese in einer Liste mit Live-Updates hinzu.

Zufriedenere Kunden

PayPal verspricht sich von der neuen Funktion nicht nur mehr zufriedenere Kunden, sondern dadurch auch mehr Transaktionen. Denn: Laut dem E-Commerce-Lieferkompass würden 23 Prozent der deutschen Kunden von einem Kauf absehen, wenn keine Paketverfolgung verfügbar ist. Bleibt die Frage, ob man PayPal Zugriff auf sein E-Mail-Konto geben möchte. Wer das nicht will, kann die Sendungsnummer auch manuell, ganz ohne Gmail-Verknüpfung, in der App eintragen und sein Paket verfolgen.