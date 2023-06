Oukitel WP22: Dieses Smartphone kann, was wenige können

Beim Oukitel WP22 setzt der chinesische Hersteller auf einige Komponenten, die das Gerät zu einem echten Outdoor-Handy machen. Von einem robusten Gehäuse, über einen großen Akku bis hin zu einer Kamera mit Nachtsicht-Funktion. Besonders in den Fokus des Smartphones stellt man aber auch den extra lauten Lautsprecher. Alle Details zum neuen Rugged Phone findest du hier.

Oukitel WP22 Outdoor-Handy: Die Highlights des neuen Rugged Phones

Werfen wir zunächst einen Blick auf die Basics des Oukitel WP22. Der Hersteller setzt bei seinem neuen Rugged Smartphone auf ein 6,58 Zoll großes FHD+ IPS-Display mit 60 Hz. Eingefasst ist der Bildschirm in einem widerstandsfähigen Gehäuse, das nach IP68-Zertifizierung bis zu 30 Minuten in bis zu 1,5 Metern Tiefe überlebt. Dazu ist es nach MIL-STD-810H fallsicher und soll Stürze aus 1,5 Metern Höhe problemlos standhalten. Auch vor dem Eintritt von Staub, Sand und sonstigem Schmutz ist es nach der Schutzklasse IP69K geschützt. Somit ist es perfekt für den Outdoor-Einsatz geeignet und hält den größten Gefahren in Bergen, Wäldern und sonstigem Gelände stand – auch bei Regen oder in nasser Umgebung.

Darüber hinaus überzeugt das Smartphone mit einer Reihe Funktionen, die ebenfalls für den Draußen-Einsatz optimiert wurden. So befindet sich auf der Rückseite ein leistungsstarker Lautsprecher, der auf eine Lautstärke von 125dB kommt. Dadurch sollst du selbst ohne eine externe Musikbox oder Kopfhörer unter freiem Himmel Musik mit guter Qualität hören oder problemlos Telefonate via Lautsprecher führen können. Und das auch bei lauten Umgebungsgeräuschen in einer Werkstatt, Fabrik oder einem ähnlichen Umfeld.

Riesiger Akku, Nachtsicht-Kamera und erweiterbarer Speicher: Weitere Features des Outdoor-Handys

Ein weiteres Highlight ist auf jeden Fall der riesige Akku. Eine Batterie mit einer Kapazität von ganzen 10.000 mAh spendiert man dem Oukitel WP22. Das soll eine Laufzeit im Standby-Modus von bis zu 52 Tagen oder bis zu 41 Stunden Musikwiedergabe ermöglichen. Dies ist aber noch nicht der einzige Pluspunkt der Batterie. Denn sie lässt sich dank Reverse Charging auch als Powerbank für weitere Geräte, wie etwa Kopfhörer, Smartwatch oder Taschenlampe nutzen.

Abgerundet wird das Outdoor-Handy durch eine Triple-Kamera, bestehend aus einer 48-MP-Hauptkamera, einer 2-MP-Makro-Kamera sowie einer 20-MP-Nachtsicht-Kamera. Während ein Makro-Objektiv mittlerweile in zahlreichen Smartphones zu finden ist, ist die Nachtsicht-Kamera mit Infrarot-Leuchte bereits eine deutlich größere Besonderheit. Hiermit sollst du Tiere und sonstige Motive sogar bei Dunkelheit ablichten können, ohne sie mit einem Blitzlicht zu verschrecken. Das mag zwar ein nischiger Anwendungsfall sein, aber es ist gleichzeitig ein echtes Alleinstellungsmerkmal für das Oukitel WP22.

Dazu verpasst Oukitel dem Outdoor-Handy 8 GB RAM und 256 GB Speicherplatz. Letzterer lässt sich per Speicherkarte auf bis zu 1 TB erweitern. Ein MediaTek Helio P90 Octa-core Prozessor sorgt zudem für die nötige Leistung. Außerdem wird das Rugged Phone mit dem neuesten Betriebssystem Android 13 ausgeliefert.

Bei Amazon ist das neue Outdoor-Smartphone jetzt 25 Prozent günstiger zu haben. Somit stehen nur noch 299,99 Euro statt 399 Euro auf dem Preisschild. Noch mehr kannst du aber sparen, wenn du das Coupon-Häkchen unter der Preisangabe aktivierst. Dann werden nämlich noch einmal 30 Euro von der Rechnung abgezogen, wodurch du bei nur noch 269,99 Euro landest! Mehr Details zum Handy findest du bei Oukitel.