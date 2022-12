Polizei warnt vor Weihnachtseinkäufen – diese Tipps schützen dich

Weihnachten steht vor der Tür. Und das bedeutet in erster Linie: Stress. Denn es kümmern sich erfahrungsgemäß nicht alle Bürger rechtzeitig um die Geschenke. Eher ist das Gegenteil der Fall. Glücklicherweise lassen sich Geschenke mittlerweile bequem aus den eigenen vier Wänden bestellen. Und spätestens seit der Covid-19-Pandemie macht ein Großteil der Verbraucher von dieser Möglichkeit gebraucht. Nur stellt Online-Shopping nicht bloß eine komfortable Alternative zum Einzelhandel dar. Sondern birgt auch zahlreiche Risiken. Vor einer besonders heimtückischen Gefahr warnt nun die Kreispolizeibehörde Wesel und die Polizei Steinfurt.

Fakeshops im Internet – Bedrohung für den Geldbeutel

Das Grundgerüst der Fakeshop-Masche ist überaus simpel: Man erstelle eine wie ein Online-Shop aufgebaute Website mit besonders günstigen Preisen und der Bezahloption „Vorkasse“. In einem nächsten Schritt überweist ein Verbraucher den angegebenen Kaufpreis, erhält jedoch keine Ware im Gegenzug. Zudem verschwinden solche Fakeshops zeitnah, was eine Anzeige schwierig macht und die ohnehin bereits geringen Erfolgsaussichten weiter schmälert. Am Ende stehen Käufer ohne Geld und ohne Ware dar – doch das muss nicht sein. Die Kreispolizeibehörde Wesel verrät, worauf Verbraucher bei ihnen unbekannten Shops achten sollten.

Zunächst einmal sollte stets eine sichere Bezahloption bevorzugt werden, wie der Kauf auf Rechnung oder aber PayPal. Letzterer bietet seinen Nutzern einen Käuferschutz, solange man als Zahlungsart nicht „Freunde und Familie“ auswählt. Mit Blick auf den Online-Shop sollten indes bereits besonders niedrige Preise stutzig machen – genauso wie das Fehlen eines Impressums. Doch selbst das Vorhandensein eines Impressums ist kein Beweis für die Glaubwürdigkeit eines Online-Shops. Hier sollte man eher auf das Trusted-Shop Zertifikat vertrauen. Doch Achtung: Sollte es sich dabei um ein einfaches, nicht anklickbares Bild handeln, ist das Siegel eine Fälschung und der Online-Händler nicht vertrauenswürdig. Weitere Hinweise liefern in der Regel Rezensionen zu der Verkaufsplattform. Ferner empfiehlt es sich, stets ein Vergleichsportal aufzusuchen, bevor man einen Kauf tätigt. Hier finden sich oftmals sowohl Bewertungen als auch Informationen zu den einzelnen Shops.