O2: Weitere Prepaid-Tarife werden teurer und bekommen mehr Leistung

In einer Presseinfo gibt O2 erste Informationen zu der geplanten Preiserhöhung. Natürlich nimmt man dabei in der Münchner PR-Abteilung nicht das Wort Preiserhöhung in den Mund, sondern weist darauf hin, dass es für die Kunden mehr Leistung gebe. „Das leistungsstarke Upgrade“ gehe „auf die veränderten Bedürfnisse“ der Kunden ein. Gemeint sind die Kunden, die bestimmte Prepaid-Tarife von O2 nutzen wollen.

O2: Grundkosten steigen, Preis pro GB sinkt

Konkret gelten die Änderungen für die O2 Jahrestarife und den Tarif O2 Prepaid Max. Der Jahrestarif Internet-to-go bekommt künftig mit 40 Gigabyte 33 Prozent mehr Datenvolumen als der aktuell noch angebotene Vorgängertarif gleichen Namens. Der neue Tarif kostet 59,99 Euro für 365 Tage. Zum Vergleich: Der aktuell noch angebotene Tarif O2 Prepaid Internet-to-Go bietet 30 Gigabyte für 49,99 Euro. Fairerweise muss hier gesagt werden, dass der Preis pro Gigabyte sogar fällt. Er liegt künftig bei etwa 1,49 Euro statt bisher 1,66 Euro – wenn das Datenvolumen aufgebraucht wird. Neu ist außerdem, dass neue Kunden in den Prepaid-Tarifen im 5G Netz surfen können – und zwar mit bis zu 300 MBit/s statt bisher 225 Mbit/s im Download und mit bis zu 50 MBit/s im Upload.

Für das Smartphone Jahrespaket kannst du künftig zusätzlich Datensnacks hinzubuchen, wenn dein eigentliches Datenvolumen von künftig 15 GB statt bisher 12 GB aufgebraucht ist. Diese neue Option (1 GB kostet 4,99 Euro; 2 GB kosten 9,99 Euro; 5 GB kosten 14,99 Euro) biete noch mehr Flexibilität bei gleichzeitiger Kostenkontrolle, teilte man bei O2 mit. Was man hier in der Pressemitteilung nicht erwähnt, sondern sich nur durch ein angehängtes Datenblatt entnehmen lässt: Die Kosten für den Jahrestarif steigen auf 79,99 Euro statt bisher 69,99 Euro. Dafür bekommst du wie erwähnt 3 GB mehr Datenvolumen für die Laufzeit von einem Jahr. Die Flatrate für SMS und Telefonie innerhalb Deutschlands bleibt.

999-GB-Prepaid-Tarif: 5G für 5 Euro

Nutzt du den O2 Prepaid Max, bekommst du 999 GB Datenvolumen je vier Wochen sowie eine Flatrate für Telefonie und SMS in Deutschland. Daran ändert sich nichts. Die einzige Änderung bei diesem Tarif ist die erwähnte Freigabe von 5G mit bis zu 300 Mbit/s. Das lässt sich O2 bezahlen. Der Tarif kostet künftig 5 Euro mehr je 28 Tage. Alle Änderungen gelten bei Buchung ab 6. September.

O2-Chef Markus Haas hatte Anfang des Jahres medienwirksam Preiserhöhungen angekündigt. Diesen Worten lässt er seitdem Taten folgen. Nachdem zunächst die Smartphone-Tarife und DSL-Tarife für Neukunden stiegen, erhöhte man zuletzt bei der Mobilfunkflatrate kräftig die Preise. Sie wurde um 60 Prozent teurer.