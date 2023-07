O2 verändert Roaming-Bedingungen: Pendler und Urlauber müssen sich umstellen

Gleich drei neue Roaming-Optionen hat O2 für seine Kunden ab sofort im Angebot. Sie richten sich an alle O2-Kunden, die mit einem O2 Mobile-Vertrag unterwegs sind und Berührungspunkte zur Schweiz haben. Da die Schweiz nicht der EU-Regulierung unterliegt, gilt hier auch nicht das Roam-like-at-home-Prinzip. In der restlichen EU sowie in Norwegen gelten deine deutschen Konditionen mit wenigen Einschränkungen auch im Ausland. In der Schweiz nicht. Während die Telekom aus freien Stücken das Roaming in der Schweiz dennoch abrechnet, wie ein EU-Gespräch, hat man sich bei O2 nun zur Einführung neuer Optionen entschieden.

Drei neue Optionen für O2-Schweiz-Roaming

Dabei richtet sich O2 an drei verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen an ihr Roaming-Verhalten. Denn während der Urlauber in der Schweiz seinen Tarif in der Regel nur vorübergehend benötigt, ist des beim Pendler und Bewohner der Grenzregion ein dauerhaftes Bedürfnis, auch in der Schweiz zu vernünftigen Konditionen kommunizieren zu können. Wer indes nur auf der Durchreise ist, hat nochmals andere Interessen. Damit sind auch die drei Tarife grob umrissen.

Für den mehrtägigen Aufenthalt in der Schweiz kannst du eine Option für 9,99 Euro mit nur einem Monat Laufzeit buchen. Du bekommst 3 GB Datenvolumen, jedes weitere GB kannst du für 4,99 Euro nachbuchen. Bis zu 500 abgehende und 500 ankommende Gesprächsminuten sind enthalten, jede weitere kostet 19 Cent. Gleiches gilt für 500 SMS. Das Paket endet nach 30 Tagen automatisch.

Bist du Schweiz-Pendler – dabei soll es sich um mehr als 60.000 Personen im Jahr 2020 gehandelt haben – kannst du eine dauerhafte Option buchen. Sie kostet 4,99 Euro monatlich, hat eine Laufzeit von zwei Jahren und entspricht ansonsten den Konditionen des Paketes für Urlauber. Beide Tarife müssen ausdrücklich gebucht werden.

Für alle, die seit 5. Juli 2023 einen O2-Mobile-Vertrag gebucht haben oder noch buchen werden, ist ab sofort ein neuer Standard-Tarif für die Schweiz hinterlegt. Er aktiviert sich bei der Einwahl ins Schweizer Handynetz und der Nutzung mobiler Daten. Für 2,99 Euro pro Kalendertag gibt es 300 MB, nach Verbrauch dieses Volumens ist keine Datenübertragung mehr möglich oder es müssen weitere 2,99 Euro für 300 MB investiert werden. Gespräche innerhalb der Schweiz und nach Deutschland kosten 54 Cent pro Minute, ankommende Gespräche 26 Cent pro Minute und SMS 39 Cent. Hast du einen älteren Vertrag, kannst du deinen bisherigen Standard-Roaming-Tarif über den Kundenservice wechseln.