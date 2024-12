Um 19:59 Uhr vibrierte am Mittwochabend bei vielen O2-Kunden das Handy. Eine SMS von O2. Nur kurz vorher machte ein Werbespot im Ersten direkt vor der Tagesschau darauf aufmerksam. Dem Spot zufolge schickte O2-Privatkundenvorstand Andreas Laukenmann diese SMS ab – natürlich nur eine gut erzählte Geschichte. Für O2 aber war dieser Spot und die SMS der Auftakt zu einer neuen Kampagne, die erst kommendes Jahr ihre Wirkung entfalten soll: „Der Vertrag deines Lebens“.

O2 Grow für alle Vertragskunden – kostenlos

Millionen O2-Vertragskunden bekommen damit jetzt den genannten O2 Grow-Vorteil. Auch und ausdrücklich dann, wenn sie in einem Vertrag sind, der diese Funktion bisher nicht beinhaltete. Die Kundinnen und Kunden bekommen abhängig von ihrem Tarif jedes Jahr ein zusätzliches monatliches Datenvolumen von 1 GB, 5 GB oder 10 GB. Was das bedeutet, zeigt eine Rechnung, die man in der PR-Abteilung von O2 aufgestellt hat: In den kommenden fünf Jahren summiere sich das Datengeschenk auf mehr als sechs Milliarden GB. Wichtig zu wissen: Die kostenlose Erhöhung des Inklusiv-Datenvolumens entfällt bei Tarifwechsel.

Bis jeder Vertrag umgestellt ist, wird es aber noch dauern. Denn die Umstellung des letzten Vertrages wird sich bis Mitte 2025 hinziehen. Jeder Kunde erhalte rechtzeitig eine entsprechende Ankündigung. Der Grow Vorteil sorgt dafür, dass sich das monatliche Datenvolumen der O2 Mobile-Laufzeitverträge jedes Jahr für 20 Jahre automatisch tarifabhängig erhöht.

Der Werbespot auf YouTube

„Kundinnen und Kunden müssen nicht den Anbieter wechseln, um sich wertgeschätzt zu fühlen“, so Laukenmann in einer Pressemitteilung. „Bei O2 gibt es den ‚Vertrag deines Lebens‘. Er ist fair, bietet ein exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis und wird Jahr für Jahr besser, ganz automatisch“, sagt der Manager weiter. Der Grund für diese Maßnahme sind aktuelle Marktforschungen von O2. Demnach ist mehr als die Hälfte der Kundinnen und Kunden der Meinung, dass sich Telekommunikationsanbieter nach Vertragsabschluss nicht mehr um ihre Kundinnen und Kunden kümmern.