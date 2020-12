O2-Chef: "Kaum noch Unterschiede zu Telekom und Vodafone"

O2 nennt es die „größte Netzoffensive in der Unternehmensgeschichte“. Man baue mit aller Kraft das 4G-Netz aus. Letztlich hat das Unternehmen aber 2020 nur nachgeholt, was in den Jahren zuvor unter anderem aus Gründen der Netzzusammenlegung mit dem E-Plus-Netz versäumt wurde. Doch jetzt kann O2 immerhin einen Erfolg vermelden, der auch für die Auflagen der Bundesnetzagentur wichtig ist: 98 Prozent der Haushalte in Deutschland werden nun mit 4G versorgt. O2 hat damit die bundesweite Auflage der Bundesnetzagentur (BNetzA) erfüllt.

Innerhalb eines Jahres habe man die 4G-Versorgung in Deutschland um 14 Prozentpunkte gesteigert. Binnen eines Jahres seien dazu etwa 10.000 LTE-Elemente in Deutschland verbaut worden. Diese sorgen gleichermaßen für mehr LTE-Kapazität aber vor allem auch für mehr Flächenabdeckung. Bundesweit versorge O2 nun rund sieben Millionen Menschen zusätzlich mit 4G.

„Wir befinden uns mit unserem O2 Netz nun auf Augenhöhe mit dem Wettbewerb und haben den Abstand so verringert, dass kaum noch Unterschiede zwischen den Netzen bestehen“, sagt O2-Chef Markus Haas. Auch die großen Netztests der vergangenen Wochen würden das belegen. Insbesondere das erste „sehr gut“ für das O2 Netz bei der Connect habe gezeigt, dass sich die harte Arbeit gelohnt habe. „Diese Bewertung ist für uns ein Meilenstein in der Firmengeschichte. Und den haben wir weit früher als ursprünglich geplant erreicht“, so Haas.

Auflagen in den Bundesländern „auf der Zielgerade“

Zusätzlich zu den 98 Prozent in Deutschland müssen die Netzbetreiber in jedem einzelnen Bundesland die Auflage einer Netzabdeckung von mindestens 97 Prozent in der Bevölkerung erreichen. Hier sei O2 ebenfalls auf einem guten Weg, die Auflagen des Regulierers zu erfüllen, teilte der Anbieter mit.

Die Stadtstaaten versorge das Unternehmen bereits seit Jahresbeginn mit 100 Prozent, im bevölkerungsreichsten Bundesland NRW liegt die Versorgung bei mehr als 99 Prozent und in den meisten Flächenländern sind die geforderten 97 Prozent erreicht. In Hessen habe O2 die LTE-Versorgung um 20 Prozentpunkte erhöht, in Rheinland-Pfalz werden es bis Jahresende etwa 30 Prozentpunkte sein.

O2 Netz 2021: UMTS geht, 5G kommt

Mit der Aktivierung der letzten LTE-Masten beginnt O2 auch mit der Abschaltung von UMTS. Im kommenden Jahr soll das Netz dann nach und nach in ganz Deutschland verschwinden. Gleichzeitig beginnt der Aufbau von 5G. Hier will O2 in einem Jahr 30 Prozent der Bevölkerung erreichen und bis 2025 ein flächendeckendes Netz anbieten.