O2 bringt Fortnite und Co zurück aufs Smartphone

Das Mobilfunkunternehmen Telefónica (O2) hat eine Kooperation mit Epic Games, dem Spielepublisher hinter Fortnite und Co. bekannt gegeben. Epic Games hat vor einiger Zeit Schlagzeilen gemacht, als man das beliebte Spiel Fortnite aus dem Apple Appstore und Google Play Store entfernt hat. Fortan bietet man mit dem Epic Store eine Alternative zum Play Store von Google auf Android an. Ebendieser Store lässt sich nun einfach auf O2-Smartphones installieren.

O2 kooperiert mit Epic Games

Die neu angekündigte Kooperation der beiden Unternehmen sieht vor, den Epic Store auf allen kompatiblen Android-Smartphones, die von O2 verkauft werden, vorzuinstallieren. Wie ein Sprecher des Unternehmens uns gegenüber betont, geschieht diese Installation jedoch nicht automatisch. Kunden können beim Einrichten des Smartphones wählen, ob der Epic Store auf ihrem Smartphone installiert werden soll oder nicht. Entscheidet man sich dafür, kann man neben dem Google Play Store auch Apps aus dem Epic Store installieren. Etwa Fortnite und andere Spiele des Publishers. In Zukunft möchte Epic in seinem Store auch Apps und Spiele von anderen Entwicklern verkaufen.

Die Änderung gilt für alle neu verkauften Smartphones von Telefónica (O2) in Spanien, Großbritannien, Deutschland, Mexiko und dem spanischsprachigen Lateinamerika. Bestandsgeräte bekommen die App wohl nicht angeboten.

Epic Store installieren oder löschen

Für einige Nutzer ist der vorinstallierte Epic Store bestimmt praktisch. So können Apps wie Fortnite mit wenigen Klicks installiert werden und möglicherweise bietet Epic in Zukunft spannende Deals in seinem Store. So ist die App auf dem PC dafür bekannt, jede Woche ein bis zwei sonst kostenpflichtige Spiele kostenlos zu verschenken. Diese Woche gibt es etwa ein Herr der Ringe Spiel kostenfrei.

Doch nicht jeder möchte den neuen Appstore auf seinem Gerät haben. Denn mit Exklusivdeals und zahlreichen umstrittenen Aussagen des CEOs hat man sich in den vergangenen Jahren nicht gerade beliebt gemacht. Auch gehört Epic zu 48 Prozent dem chinesischen Unternehmen Tencent. Epic dementiert jedoch, Nutzerdaten mit China zu teilen.

Hast du dich beim Einrichten für die App entschieden, kannst du sie jederzeit wieder von deinem Gerät entfernen. Dafür muss man länger auf die App drücken und anschließend den Punkt „deinstallieren“ auswählen. Setzt man das Smartphone auf Werkseinstellungen zurück, bekommt man die App erneut angeboten.