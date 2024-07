Nur noch 3 Tage: Preisgekrönte Spiele so günstig wie noch nie

Der Steam Summer Sale ist eine der größten Rabatt-Aktionen im Gaming-Bereich. Hunderte Spiele sind über einen Zeitraum von zwei Wochen stark reduziert, der Preis mancher Titel fällt um bis zu 90 Prozent. Bei so viel Auswahl ist es leicht, den Überblick zu verlieren. Wir zeigen dir hier deswegen neun der besten Angebote. Bei allen Spielen handelt es sich um preisgekrönte Spiele, die jetzt so günstig sind, wie nie zuvor. Das heißt, dass du noch bis zum 11. Juli die Chance hast, dir diese Spiele zum besten Preis überhaupt zu sichern. Wann die Spiele wieder so günstig angeboten werden, lässt sich nicht sagen.

Steam Summer Sale Deals

Der diesjährige Steam Summer Sale hat einige Top-Angebote auf Lager. Zu unseren Favoriten gehören unter anderem „Baldur’s Gate 3“, „Frostpunk“ und „Lies of P“. Baldur’s Gate 3 ist ein fantastisches Rollenspiel, das auf dem beliebten Dungeons and Dragons basiert. Das Spiel schaffte es, Spieler zu begeistern und bis heute sind 96 Prozent der Steam Bewertungen positiv. Normalerweise kostet dich das Spiel, welches vor weniger als einem Jahr auf den Markt gekommen ist, satte 60 Euro. Im Rahmen des Summer Sales ist es jedoch aktuell um 20 Prozent reduziert, was den Preis auf knappe 48 Euro senkt. Damit ist das Spiel aktuell rund 3 Euro günstiger als das zuvor niedrigste Angebot.

Frostpunk hingegen ist eine Städtebausimulation mit einem genialen Twist. In diesem Spiel geht es nämlich nicht nur darum, deine Stadt zu erweitern, sondern zusätzlich einer gefährlichen Eiszeit standzuhalten. Hier geht es um das pure Überleben. Wir haben das Spiel übrigens bereits getestet und sind vollends begeistert. Zusätzlich kommt noch in diesem Jahr die Fortsetzung, „Frostpunk 2“ auf den Markt. Aktuell kostet dich Frostpunk nur 3 Euro. Du solltest dir dieses Angebot keinesfalls entgehen lassen.

Lies of P ist im vergangenen Jahr auf den Markt gekommen und erfreut sich 92 Prozent positiver Bewertungen. Es handelt sich bei diesem Spiel um ein anspruchsvolles Souls-like, das gerade Fans von Elden Ring und Co. begeistern dürfte. Aktuell ist das Spiel dank des Steam Summer Sale um 40 Prozent reduziert. Statt 60 Euro kostet dich das Spiel somit 36 Euro und ist damit 6 Euro günstiger als das zuvor beste Angebot.

9 geniale Angebote

Wie versprochen zeigen wir dir nicht nur diese drei Spiele, die sich während des Steam Summer Sales im Angebot befinden. Gerade „Forza Horizon 4“ ist für Fans des Rennspiels interessant. Warum du dir das Spiel jetzt unbedingt sichern solltest, erfährst du in diesem Artikel. Hier findest du eine Liste mit neun Angeboten, die unserer Meinung nach zu den besten des Sales gehören: