Unbegrenzt Akku: Switch & Steam Deck erhalten großartiges Upgrade

Vor den Smartphones waren mobile Gaming-Konsolen das Maß aller Dinge in der digitalen Outdoor-Unterhaltungsindustrie. Insbesondere der Game Boy und dessen Nachfolger erfreuten sich jahrzehntelang größter Beliebtheit. Doch dann verdrängten Smartphones solche Handheld-Plattformen vom Markt. Zumindest vorübergehend. Seit einigen Jahren feiern sie aber ein fulminantes Comeback. Und ein Ende ist nicht in Sicht. Zu der Nintendo Switch und dem Valve Steam Deck gesellte sich kürzlich auch der ROG Ally hinzu und auch Sony scheint seiner PlayStation Vita neues Leben einhauchen zu wollen. Doch alle diese und fast alle weiteren mobilen Videospielkonsolen haben eine entscheidende Schwäche: Ist der verbaute Akku leer, heißt es „Game Over“. Und das kann schneller passieren als erwartet. Denn die Kapazität von Lithium-Ionen-Akkus nimmt mit der Zeit beständig ab. Dank einer neuen Regelung der EU dürfte das Problem demnächst jedoch der Vergangenheit angehören.

Handheld-Konsolen mit unbegrenzt Akku

Die EU arbeitet seit einigen Jahren verstärkt an zahlreichen neuen Verordnungen, die zusammengefasst die Nachhaltigkeit von Produkten und die Kreislaufwirtschaft fordern sollen – sei es durch einheitliche Standard wie USB-C, Update-Garantien, eine erleichterte Reparierbarkeit oder austauschbare Gerätebatterien. Letzteres bedeutet, dass Hersteller künftig Elektrokleingeräte so designen müssen, dass Anwender den Akkutausch wie schon in der Vergangenheit eigenständig vornehmen können. Dies hätte insbesondere im Gaming-Bereich positive Auswirkungen.

Je nach Modell und Nutzung hält der Akku der Nintendo Switch nach Herstellerangaben 2,5 bis 9 Stunden. Beim Steam Deck sind es sogar lediglich 2 bis 8 Stunden. Da die obersten Grenzen eher theoretischer Natur sind, stellt dieser Umstand für Gamer einen großen, wenn gar nicht den größten Nachteil mobiler Konsolen dar. Zumal Switch-Nutzer rund drei Stunden lang warten müssen, bis der Akku wieder aufgeladen ist. Ferner soll die Kapazität der verbauten Lithium-Ionen-Akkus nach 800 Aufladungen und damit circa zweieinhalb Jahren bei lediglich 80 Prozent liegen. Und das resultiert getreu den Gesetzen der Kausalität in einer kürzeren Spieldauer.

Spätestens ab 2027 scheint das Akku-Problem der Vergangenheit angehören. Denn ab diesem Zeitpunkt soll die neue Regelung der EU greifen. Heißt: Die Akkus von Elektrokleingeräten müssen wechselbar sein. Ist der Energiespeicher leer, könnten Gamer diesen kurzerhand mit einem aufgeladenen Akku austauschen. Fertig. Schon kann der Spielspaß fortgeführt werden. Für Smartphones und Tablets gilt dies allerdings nicht.

Smartphones und Tablets ausgeschlossen

Für Mobiltelefone und Tablets scheint die Europäische Kommission eine Ausnahmeregelung vorgesehen zu haben – sogenannte Ökodesign-Regeln. Demnach werden Hersteller künftig vor die Wahl gestellt: Entweder sie installieren leicht zugängliche Akkus. Oder aber sie garantieren, dass die verbauten Batterien auch nach 500 Ladezyklen noch mindestens 83 Prozent und nach 1.000 Ladezyklen mindestens 80 Prozent Kapazität aufweisen. Und sollte das Smartphone wasserdicht sein, ist die EU-Regelung sowieso passe.