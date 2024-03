Neuigkeiten bei Disney+: Das steht ab nächster Woche an

Bei Disney+ kommen mehrmals wöchentlich neue Inhalte auf die Plattform. Dabei werden bei Serien mal ganze Staffeln online gestellt, mal nur einzelne Folgen. Immer wieder findest du auch Filme, sogar Blockbuster, unter den Neuerscheinungen. Denn das Disney-Imperium ist weitaus größer, als nur Donald Duck und Micky Maus. Filme und Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic gehören ebenso zu Disney+ dazu wie Serien und Filme der Disney Kreativstudios, darunter Disney Television Studios (20th Television und ABC Signature), FX Productions, 20th Century Studios und Searchlight.

Ende 2023 hat Disney die Preise für seinen Streaming-Dienst deutlich angezogen. Bestandskunden lässt Disney damit je nach Laufzeit noch eine Weile in Ruhe, doch Neukunden müssen jetzt mehr zahlen. Monatlich kostet dich die Premium-Version jetzt 11,99 Euro, im Jahresabonnement werden 119,90 Euro fällig. Im Jahresabo sind das rund 30 Euro Aufschlag für eine Funktion, die bisher enthalten war. Im Monatsabo summieren sich die Kosten sogar auf 36 Euro mehr, die du zahlen musst. Die werbeunterstützte Version kostet 5,99 Euro monatlich.

Disney+ bezeichnet sich selbst inzwischen als einen Streaming-Service für Abonnenten ab 18 Jahren. Das ist allein aus rechtlichen Gründen erforderlich. Aber natürlich gibt es auch Inhalte für Kinder. Um sicherzustellen, dass Disney+ für Zuschauer aller Altersgruppen geeignet ist, bietet die Kindersicherung die Möglichkeit, den Zugriff auf Inhalte für bestimmte Profile auf der Grundlage von Altersfreigaben zu beschränken. Auch lässt sich eine PIN hinzuzufügen, um Profile mit Zugriff auf Inhalte für Erwachsene zu sperren.

April 2024 bei Disney+: Earth Day

Am 22. April ist Earth Day! Disney+ taucht ein in die faszinierende Vielfalt unseres Planeten mit der „Earth Day Sammlung“ und zeigt dabei die atemberaubenden Ozeane, erklimmt majestätische Gipfel und betrachtet die Welt aus neuen Perspektiven. National Geographic, Disney+ und Disneynature präsentieren packende Dokumentationen, die das Leben der Wildtiere begleiten, und auch die Bedrohungen durch Klimawandel und menschlichen Einfluss aufzeigen.

Am Earth Day lädt der Streaming-Service dazu ein, das Bewusstsein für unseren Planeten zu schärfen und ihn zu schützen – nicht nur an diesem, sondern an jedem Tag. Als besonderes Highlight startet am 22. April „Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse“. Der neue Teil der Emmy-prämierten Reihe „Die geheimnisvolle Welt der…“ von James Cameron beeindruckt mit spektakulären Aufnahmen und spannenden Fakten rund um die scheinbar mühelos durchs Wasser gleitenden „Blaublüter“ mit acht Tentakeln und unzähligen Saugnäpfen.

Alle Neustarts bei Disney+ im April im Überblick

1. April

Vanderpump Villa – Neue Folgen der ersten Staffel (Star)

3. April

„Wish“

Undead Unluck – Neue Folgen der ersten Staffel (Star)

Meine wilden Töchter – Staffel 1 & 2 (Star)

6. April

The Fable – Staffel 1 (Star)

7. April

Go! Go! Loser Ranger! – Staffel 1 (Star)

Bluey – Staffel 3 (Disney)

10. April

Iwájú: A Day Ahead (Disney)

Blood Free – Staffel 1 (Star)

The Prank Panel – Staffel 1 (Star)

„Iwájú“

12. April

The Greatest Hits (Star)

Wir sehen uns in einem anderen Leben – Staffel 1 (Star)

22. April

Disneynature Tiger (Disney)

Disneynature Tigers on the Rise (Disney)

„Die geheimnisvolle Welt der Oktopusse“

24. April

Tracker – Staffel 1 (Star)

PJ Masks: Power-Helden – Neue Folgen der ersten Staffel (Disney)

26. April

Die Rückkehr des Pumas (National Geographic)

„Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story“