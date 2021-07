WhatsApp Account gesperrt: So einfach kannst du ihn künftig zurückholen

Ohne, dass du bewusst etwas Böses verbrochen hast, kann WhatsApp einfach deinen Account sperren. Das hat weder die neuen Richtlinien zum Grund, noch einen mysteriösen Hackerangriff. Der Messenger-Dienst hält es sich vor, Nutzer, die gegen Richtlinien verstoßen, automatisch zu sperren. Das kann beispielsweise eine harmlose WhatsApp-Gruppe mit einem „verdächtigen“ Namen sein, der gewaltverherrlichend oder pornografische Inhalte suggeriert. Das trifft des Öfteren auch die Falschen. Doch in Zukunft soll es für jene, die ihren Account verloren haben, einfacher sein, den Bann zu beanstanden.

WhatsApp Sperre: So holst du deinen Account zurück

Wie die meist gut informierten Experten von WABetaInfo herausgefunden haben, arbeitet WhatsApp an einer neuen Funktion die genau diese Sperre betrifft. Die soll es dir einfacher machen, im Falle eines Banns deinen Account zurückzubekommen. Bis dato ist die Reaktivierung vielmehr umständlich als einfach zu regeln.

In Zukunft steht jedoch für Nutzer ein In-App-Tool bereit, über das du Anfragen bezüglich des Banns stellen kannst. Ist ein Account gesperrt, zeigt dir die App lediglich den Hinweis an, dass das Konto nicht mehr berechtigt ist, die Software zu nutzen. Die Meldung soll fortan um die Möglichkeit „Untersuchung beantragen“ ergänzt werden.

Klickst du auf die Schaltfläche in der Meldung, gelangst du laut WABetaInfo direkt zur Überprüfung. Du kannst dort eine genaue Erklärung deines Problems abgeben oder die Überprüfung der Sperre ohne Kommentar in die Wege leiten. Hat WhatsApp deinen Account beziehungsweise die Sperre überprüft, zeigt dir das der Messenger ebenfalls direkt in der App an. Die Überprüfung kann bis zu 24 Stunden dauern.

Allerdings ist das Feature nur in der Beta-Version von iOS aufgetaucht. Laut WABetaInfo soll sie aber auch für Android kommen.

WhatsApp Bann umgehen

Damit du gar nicht erst in Verlegenheit kommst, dass dein Account gesperrt wird, kannst du einige Regeln befolgen. Dabei handelt es sich schlicht und ergreifend um die Verhaltensregeln, die WhatsApp dir als Nutzer vorgibt. Dazu zählt unter anderem, dass du nicht rechtswidrig, obszön, beleidigend oder bedrohend agierst oder Rechte anderer verletzt. Alle weiteren Details dazu haben wir im unten stehenden Artikel zusammengefasst.