Neue Smartwatches: Viel Uhr zum Kampfpreis

Fit in den Frühling starten? Mit einer Smartwatch ist genau das möglich. Und drei neue Modelle möchten wir dir an dieser Stelle näher vorstellen. Konkret zwei Smartwatches für Erwachsene und zwei Wearables, die speziell für die Handgelenke von Kindern gedacht sind. Mit von der Partie ist nach länger Zeit auch mal wieder Zepp Health. Denn der Hersteller hat jetzt die Amazfit GTR mini vorgestellt, die nicht viel kostet, in einem schlichten Design überzeugen möchte und in drei Farben zu haben ist.

Smartwatch-Neuvorstellung: Amazfit GTR Mini

Die Amazfit GTR Mini bietet ein 1,28 Zoll großes, in ein Edelstahl-Gehäuse eingebettetes AMOLED-Display mit einer Auflösung von 416 x 416 Pixeln und wiegt mit Armband laut Herstellerangaben nur rund 34 Gramm. Sie ist in Schwarz, Pink und Blau erhältlich und ist wasserdicht (5 ATM). Du kannst die Uhr also zum Beispiel auch beim Schwimmen tragen, um deine absolvierten Schwimmbahnen zu tracken. In Summe stehen mehr als 120 Sportmodi zur Verfügung.

Amazfit GTR Mini

Die Akkulaufzeit liegt bei einer durchschnittlichen Nutzung bei etwa 14 Tagen, im Energiesparmodus sind sogar bis zu 20 Tage möglich, verspricht Zepp Health. Die integrierte Sensorik macht nicht nur die Aufzeichnung der Herzfrequenz möglich, sondern trackt unter anderem auch die Blutsauerstoffsättigung, Stress und Schlaf. Eine Standortbestimmung ist über fünf globale Satellitensysteme möglich.

Erhältlich ist die Amazfit GTR Mini ab sofort zum Beispiel über den Onlineshop des Herstellers. Der Preis liegt bei 129,90 Euro und ist damit für eine breite Masse erschwinglich.

Honor Watch GS 3i: Modern und preiswert

Nach der Honor Watch GS 3 (Test) hat der chinesische Hersteller jetzt eine weitere Smartwatch präsentiert: die Honor Watch GS 3i. Auch dieses Wearable bietet laut Hersteller eine Akkulaufzeit von rund 14 Tagen und rund 100 verfügbare Sportmodi. Allerdings fällt der AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 454 x 454 Pixeln etwas größer aus als beim oben genannten Amazfit-Modell. Der Touchscreen ist nämlich 1,39 Zoll groß.

Dank integriertem Lautsprecher und Mikrofon ist es möglich, direkt am Handgelenk zu telefonieren, wenn die Uhr per Bluetooth mit einem Smartphone gekoppelt ist. Honor stellt zudem kontaktloses Bezahlen, Blutsauerstoffmessung, Schlaftracking und 4 GB internen Speicherplatz für Musik in Aussicht. Zudem ist auch diese Smartwatch wasserdicht (5 ATM).

Honor Watch GS 3i

Der Preis für die Honor Watch GS 3i liegt bei umgerechnet knapp 100 Euro. Mit Leder-Armband sind knapp 110 Euro zu zahlen. Über eine Einführung in Deutschland gibt es derzeit noch keine Informationen.

Xplora X6 Pro: Neue Kinder-Smartwatch

Im Laufe des zweiten Quartals wird es von Xplora eine neue Smartwatch für Kinder zu kaufen geben. Die Xplora X6 Pro zeichnet sich dadurch aus, dass auf eine Internet-Funktion verzichtet wird. Die Kinder werden also nicht durch soziale Medien abgelenkt und erhalten auch keine unerwünschten Anrufe von Außenstehenden. Dafür steht für Eltern eine App zur Verfügung, die alle Funktionen und Einstellungen steuert. Auch ist es Eltern möglich, ihren Nachwuchs über die Uhr zu kontaktieren.

Herzstück ist ein Markenprozessor von Qualcomm (Snapdragon 4100), Inhalte werden auf einem AMOLED-Bildschirm mit einer Auflösung von 390 x 390 Pixeln dargestellt. Zudem verspricht der Hersteller einen Schulmodus, GPS-Unterstützung, einen Schrittzähler und eine Aktivitätsplattform, die Kinder zu mehr Bewegung motivieren soll. Und als weiteres Extra ist eine Kamera in die Kinder-Smartwatch integriert.

Xplora X6 Pro

Einen Preis hat der Hersteller noch nicht verraten. Er dürfte aber oberhalb jener 199 Euro liegen, die für die Xplora X6 Play fällig werden.