Neue Regel für E-Bikes: Beschränkung für mehr Sicherheit

Ein Tempolimit für Fahrradfahrer? Mit einem solchen Ansinnen sorgte bereits im Sommer 2022 hierzulande die FDP für Aufsehen. Jetzt zeigt sich: Nicht nur in Deutschland wird über einen solchen Plan nachgedacht. Auch in den Niederlanden nimmt die Debatte in Bezug auf E-Bikes jetzt Fahrt auf. In Amsterdam sollen Pedelecs innerhalb der Stadtgrenzen nämlich nur noch maximal 20 km/h fahren dürfen. Ziel sei es, die Sicherheit anderer Radfahrer zu verbessern, berichtet das Portal DutchNews.nl unter Berufung auf Beamte der niederländischen Hauptstadt.

Zu schnelle E-Bikes eine Gefahr für andere Radfahrer

Insbesondere Kinder und ältere Radfahrer seien durch E-Bikes gefährdet, wenn die elektrifizierten Fahrräder zum Teil mit mehr als 30 km/h über die Radwege brettern, schreibt Stadtverkehrschefin Melanie van der Horst in einem Brief an den Gemeinderat der Stadt Amsterdam. Sie will sich jetzt in Den Haag, Parlaments- und Regierungssitz der Niederlande, dafür einsetzen, eine nationale Änderung der geltenden Gesetzgebung zu erreichen. Denn auf eigene Faust ist es Städten und Gemeinden in den Niederlanden bisher nicht möglich, ein Tempolimit für Pedelecs durchzusetzen.

Um trotzdem möglichst schnell für mehr Sicherheit im Radverkehr zu sorgen, denkt man in Amsterdam zudem darüber nach, Radfahrer per App zu warnen, wenn sie in eine Zone mit empfohlener niedriger Geschwindigkeit einfahren. Radfahrer müssten dann ihr Smartphone aber in einer passenden Halterung am Lenker ihres Rades nutzen, um die entsprechende Mitteilung sofort zur Kenntnis nehmen zu können. Angedacht wird außerdem ein Pilotprojekt, das es E-Bike-Fahrern erlaubt, vom Radweg auf die Straße zu wechseln, wenn die Fahrt mit erhöhter Geschwindigkeit fortgesetzt werden soll.

Pedelecs an mehr Unfällen beteiligt

Hintergrund für den Vorstoß sind neu veröffentlichte Zahlen, wonach E-Bikes im Jahr 2022 an 74 Unfällen in Amsterdam beteiligt waren. Damit habe sich die Zahl der Unglücke mit Pedelec-Beteiligung gegenüber 2021 mehr als verdoppelt. Weitere Unfallforschungen sollen jetzt folgen, um den Einfluss von E-Bikes im Stadtverkehr genauer zu untersuchen. Auch, weil die Zahl an genutzten E-Bikes in den vergangenen Monaten stark zugenommen habe.