Neue erfolgreich True-Crime-Serie auf Netflix: Wird es eine zweite Staffel geben?

Der Plot der Netflix-Serie spielt rund um New Yorks Vorort Westfield. Ein amerikanisches Ehepaar lebt mit ihren beiden Kindern zunächst inmitten von New York. Schon seit Längerem wollen sie sich ihren Traum von einem schönen, großen Eigenheim erfüllen. Das Haus am 657-Boulevard steht zum Verkauf in einem Vorort. Westfield im Bundesstaat New Jersey ist einer der sichersten Vororte in ganz Amerika. Die Familie kaufte das Haus und zieht ein. Bei dem Kauf des Hauses wurde ihnen aber die ganze Wahrheit um ihr Traumgemäuer verschwiegen.

Wahre Begebenheiten bei The Watcher

Die Geschichte basiert auf wahren Begebenheiten, allerdings mit minimalen Änderungen. Der echte Fall um die Familie, welche in dem Haus am 657-Boulevard lebte, blieb ungelöst. Der Verlauf orientiert sich stark an dem wahren Ende, jedoch mit einigen fiktiven Details.

Ryan Murphy, der Macher der True-Crime-Serie, ist ein regelrechter Anhänger von Geschichten mit wahrem Hintergrund. Und so ist es auch bei „The Watcher“. Eine Familie durchlebte solch einen Albtraum in Westfield im amerikanischen Bundesstaat New Jersey. Die Eheleute Derek und Maria Broaddus kauften für sich und ihre drei kleinen Kinder ihr „Traumhaus“ für eine Million Dollar in der Kleinstadt. Schon wenige Tage nach dem Kauf gab es den ersten mysteriösen Brief von dem Watcher. Darauf folgten ein dutzend gruselige Briefe des geheimnisvollen Watcher. Nach einigen Monaten zog die Familie wieder aus und versucht vergeblich das Haus zu verkaufen. In den ganzen sieben Folgen der Grusel-Serie „The Watcher“ auf Netflix wird eben diese wahre Geschichte auserzählt. Deswegen ist es eher unwahrscheinlich, dass eine zweite Staffel folgen wird.

Achtung Spoiler: Die Netflix-Geschichte im Detail

Die letzte Folge der Netflix-Serie „The Watcher“, beginnt mit dem Auszug der Familie aus dem Haus am 657-Boulevard. Sie versuchen, ein neues Leben beginnen. Sie versuchen, sich von dem ganzen Grauen und Schrecken zu erholen. Doch Dean (Bobby Cannavale) kann all die Ereignisse nicht hinter sich lassen. Als Theodora (Noma Duezweni) auf ihrem Sterbebett beichtet, dass sie der Watcher ist, werden nicht nur Dean und Nora (Naomi Watts) auf eine falsche Fährte gelockt, sondern auch die Zuschauenden.

Theodora hätte eine Schauspielerin engagiert, die bei ihnen ins Haus einbricht. Allerdings erfuhren beide bei Theodoras Beerdigung, dass sie nicht der Watcher war. Sie hat sich ein fiktives Ende ausgedacht, um der Familie einen Abschluss und Seelenfrieden zu geben. Die Immobilienmaklerin, Karen, zieht in das Haus ein und nach kürzester Zeit wieder aus, nachdem der Watcher im Haus war und sie ihn entdeckt hatte. Trotz der Versuche ein normales Leben zuführen, werden Nora und Dean weiterhin von den Ereignissen aus dem Haus verfolgt. Es scheint so, als hätte der Watcher immer noch einen psychischen Einfluss auf die beiden.