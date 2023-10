Neue Batterie könnte E-Auto-Branche völlig verändern

Die Vorteile von Natrium-Ionen-Batterien gegenüber Lithium-Ionen-Batterien liegen auf der Hand. Lithium ist Reserve global deutlich stärker begrenzt als Kochsalz. Der Abbau des Materials ist dabei nicht nur kostspielig, er belastet auch die Umwelt. Zusätzlich benötigten Lithium-Batterien zwei weitere Metalle, die unter ähnlich schwierigen Bedingungen gefördert werden müssen, Nickel und Kobalt. Beide gelten zusätzlich als hochgiftige Metalle. Natrium hingegen ist in Form von Kochsalz leicht verfügbar. Insgesamt sind Natrium-Ionen-Batterien im Schnitt 40 Prozent günstiger als Lithium-Ionen-Produkte.

Natrium-Ionen-Batterie fürs E-Auto – Günstig, nachhaltig, unempfindlich

Neben den erheblichen Kostenvorteilen, die sich in der Produktion durch die veränderten Materialien ergeben, bietet der Umstieg auf Natrium-Ionen-Batterien weitere Vorteile für E-Autos. Die komplette Produktion müsste nicht umgestellt oder aufwendig umgebaut werden. Die exakt gleichen Prozesse und Strukturkomponenten sowie Werkzeuge sind notwendig, um Natrium-Ionen-Batterien herzustellen und zu verbauen. Dadurch ist eine Verlagerung der Produktion auf die neue Batterieart für E-Auto-Hersteller mit relativ geringem Aufwand verbunden. Da Natrium-Ionen-Akkus sogar bei –20 °C noch immer 90 Prozent ihrer gespeicherten Kapazität nutzen können, sind sie zudem wesentlich temperaturunempfindlicher als Lithium-Ionen-Akkus. Eine Aufwärmung der Batterie ist für die Nutzung daher nicht erforderlich und spart zusätzliche Energie ein.

Energiedichte schließt Natrium-Ionen-Akkus nicht länger aus

Ein Problem konnten die Natrium-Akkus jedoch lange Zeit nicht beheben. Im Vergleich zu der Lithium-Konkurrenz verfügten sie über eine zu niedrige Energiedichte, die sich für viele Anwendungsgebiete nicht eignete. E-Autos waren einer der Bereiche, in dem die verbaute Batterie zu groß und schwer gewesen wäre, um damit sinnvoll arbeiten zu können. Das hat sich in der Zwischenzeit dank chinesischer Forschungen geändert. Bereits seit vergangenem Jahr produzieren chinesische Autohersteller die Natrium-Ionen-Batterien in Serie. Erst kürzlich wurde ein Stadtauto auf der Automesse in Shanghai dargestellt, indem sich eine solche Batterie befindet. Das Auto selbst kostet umgerechnet lediglich 10.500 Euro und bietet mit der Natrium-Ionen-Batterie eine Reichweite von rund 300 Kilometern an. Durch diesen Vorstoß verdeutlicht sich, dass die Natrium-Ionen-Batterie auch ein großes Potenzial für Elektrofahrzeugbranche besitzt. Experten gehen davon aus, dass Natrium-Akkus das Potenzial besitzen, die E-Auto-Herstellung innerhalb der nächsten Jahre vollständig zu revolutionieren.

Insbesondere die günstigeren Herstellungskosten und somit die günstigeren Anschaffungskosten für ein E-Auto könnten die Technologie aufblühen lassen. Mit E-Autos, die auf die Natrium-Ionen-Batterien setzen, werden die Hürden für den Einstieg in die E-Mobilität für viele Interessenten niedriger. Nachdem die weiterentwickelten Natrium-Ionen-Batterien nun vergleichbare Energiedichten wie Lithium-Akkus erzielen, scheinen die Weichen für umweltfreundlichere E-Autos gestellt. Wann die Batterien von den chinesischen Batterieherstellern auch in Fahrzeugen in Deutschland erhältlich sein werden, lässt sich bisher nicht abschätzen. Da die Batterien jedoch bereits seit einem Jahr in Serienproduktion sind, dürfte es nicht mehr lange dauern, bis sich die neuen Akkus in immer mehr Fahrzeugen einfinden.