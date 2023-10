Amazon halbiert die Preise: Bosch Professional im Ausverkauf

Sucht man aktuell im Bosch Professional Store bei Amazon nach Schnäppchen, begrüßt dich die Seite mit „Empfohlene Deals“. Doch es sind laut Amazon „Leider momentan keine Angebote verfügbar“. Und dennoch haben wir so einige gefunden. Vier Maschinen sind um die Hälfte reduziert und eine sogar um mehr als 60 Prozent. Ähnliches gibt es apropos auch gerade bei einem anderen deutschen Traditionsunternehmen zu bestaunen.

Bosch Professional Schlagbohrmaschine GSB 18V-55

Kommen wir direkt zum Top-Angebot. Amazon bietet die GSB 18V-55 aus der Bosch Professional Serie mit einem Rabatt von 62 Prozent an. Damit verkleinert sich der Preis um satte 140 Euro. Du zahlst schlussendlich unter 90 Euro. Die Bohrmaschine kommt, wie der Name schon sagt, mit Schlagfunktion und Akkubetrieb zu dir. Im besten Fall hast du schon Akkus und Ladegeräte für das 18V-System von Bosch. Denn sie sind bei diesem Angebot nicht dabei. Die Bohrmaschine kommt also blank und auch ohne Koffer zu dir.

Das gilt auch für die zweite Bohrmaschine im Angebot: Die Bosch Professional 18V System GSR 18V-60 C ist ebenfalls im 18V-System Zuhause und kommt ohne Schnickschnack zu dir. Der Preis ist von Amazon mit 49 Prozent Rabatt halbiert worden und beläuft sich auf jetzt 141 Euro. Dafür bekommst du unter anderem mehr Drehmoment als bei der GSB 18V-55. Dazu verfügt die GSR 18V-60 C Bluetooth für deinen App-Zugriff via Smartphone.

Bosch Professional Säbelsäge: Der Dauerbrenner bei den Werkzeug-Deals

Beim dritten von uns herausgefilterten Deal kannst du dir ebenfalls die Hälfte an Rabatt sichern. Hier handelt es sich um die Säbelsäge GSA 1100 E von Bosch Professional. Dazu gibt es je ein Sägeblatt für Holz und Metall und so kann es ohne große Umschweife direkt losgehen. Machst du Pause, hängst du die Säge mit dem integrierten Haken einfach an deiner Baustelle auf und ist die Arbeit getan, wandert sie in den mitgelieferten Koffer. Eine L-Boxx für deinen Werkzeugturm gibt es nicht dazu, dafür ist der Preis ein echtes Schnäppchen. Amazon verlangt jetzt nur noch 120 Euro von dir, womit der Preis mehr als halbiert ist.

Bosch Professional Säbelsäge GSA 1100 E

Paneelsäge GCM 8 SJL

Du willst einen neuen Holzboden verlegen, Bretter oder Kanthölzer auf Gehrung sägen oder einfach nur Abschussleisten sauber einpassen? Dann ist der nächste Deal von Amazon für dich das richtige. Denn mit der Paneelsäge GCM 8 SJL bekommst du eine Tischsäge für präzise Schnitte, auch wenn die Bretter etwas breiter sind oder der Winkel kompliziert ist. Mit fast 18 Kilogramm und 1.600 Watt ist sie ein echter Brummer. Sie kostet aktuell knapp 340 Euro. Das sind 49 Prozent Abschlag zum Listenpreis.

Bosch Professional Paneelsäge GCM 8 SJL

Stichsäge GST 150 CE

Eine Stichsäge sollte in keinem Haushalt fehlen und so bietet sich gerade die Möglichkeit direkt mit einem quasi-professionellen Tool zu starten. Denn Amazon reduziert die Bosch Professional Stichsäge GST 150 CE um satte 49 Prozent und damit auf unter 150 Euro. Du bekommst dafür die Säge inklusive eines Koffers, einem Sägeblatt, dem Anschluss für eine Absaugung sowie eine Abdeckhaube und Spanreißschutz. Mit dem Blatt kannst du Weichholz und Spanplatten schneiden. Für Metall oder Harthölzer solltest du andere Sägeblätter dazukaufen. Achte dabei auf die SDS-Markierung und die Eignung für T-Schaft-Sägen.