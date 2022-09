Neue Amazon-Lautsprecher vorgestellt: Neue Hardware vor dem Prime Day

Den Anfang von Amazons Neuankündigungen rund um Alexa macht der neue Echo Dot der 5. Generation. Der günstigste Alexa-Lautsprecher soll im selben Design doppelt so viel Bass und zusätzlich einen Temperatur- und einen Beschleunigungs-Sensor bieten. Mit letzterem kannst du Musik oder Wecker durch Antippen pausieren.

Mehr Farben beim Amazon Echo Dot

Auch bei den Farben hat sich etwas getan. Neben Weiß und Schwarz gibt es das Gerät jetzt auch in Dunkelblau. Der Echo Dot 5 ist weiterhin für 59,99 Euro erhältlich. Für 10 Euro mehr gibt es den Echo Dot 5 mit Uhr. Dieser bietet ein größeres Display und kann neben der Uhrzeit auch Songtitel, Künstler oder das Wetter anzeigen.

Echo Dot Kids

Amazons Fire Tablets und Kindle Reader gibt es bereits seit Längerem in speziellen Kinder-Varianten. Nun bietet man auch den Echo Dot in einer Kids-Edition an. Diese kostet 69,99 Euro und ist mit einem Eulen- oder Drachen-Design verfügbar. Wie von den Tablets bekannt, kommen die Geräte mit einer zweijährigen Garantie, welche die Geräte bei Beschädigungen ersetzt.

Außerdem sind Spracheinkäufe deaktiviert und verschiedene kinderfreundliche Funktionen verfügbar. Eltern können in der Alexa-App das Hinzufügen von neuen Skills deaktivieren, Zeitlimits einstellen und auswählen, welche Kontakte angerufen werden dürfen. Auch ein Filter für anstößige Wörter ist eingebaut.

Alexa als Eule: Der Echo Dot Kids

Außerdem ist ein Jahr Amazon Kids+ inklusive. Dieses Abonnement bietet Zugriff auf Hörbücher, Hörspiele, werbefreie Radiosender und spezielle Alexa Skills für Kinder. Auch eine kindgerechte Version der „täglichen Zusammenfassung mit Nachrichten von Radio Teddy“ und Wecker-Töne von Benjamin Blümchen und vielen anderen Kinderbuch-Stars sind mit an Bord.

Nach Ablauf des Gratis-Zeitraums kostet Amazon Kids+ 4,99 Euro im Monat für Prime-Kunden und 7,99 Euro regulär. Um die Kinder-Funktionen zu nutzen, benötigst du nicht zwangsläufig den neuen Echo Dot Kids. Die Funktion kann auch auf bestehenden Geräten aktiviert werden. Alexa-Geräte mit Bildschirm bieten auch kindgerechte Video-Inhalte an. Das Update für Bestandsgeräte wird ab dem 20. Oktober verteilt.

Neuer Amazon Fire TV Cube mit Alexa

Ebenfalls eine Neuauflage spendiert bekommt der Amazon Fire TV Cube. In der mittlerweile dritten Generation bietet dieser ein aktualisiertes Design mit schicker Stoff-Ummantelung, deutlich mehr Leistung und einen HDMI-Eingang. Über Letzteren kann ein TV-Receiver, Blu-Ray-Player oder eine Spielkonsole mit dem Cube verbunden werden. Auch ein USB-Port zum Verbinden von Webcams für Video-Telefonate auf dem Fernseher ist vorhanden.

Fire TV Cube der 3. Generation

In dem neuen Fire TV steckt ein Octa-Core-Prozessor mit Unterstützung für 4K, Dolby Vision, HDR und Dolby Atmos. Auch können niedrig aufgelöste Inhalte auf 4K hochskaliert werden. WLAN ist im neusten Wi-Fi 6e Standard verbaut. Weiterhin gibt es jedoch auch einen LAN-Anschluss für eine Kabelverbindung ins Internet.

Der neue Amazon Fire TV Cube ist ab sofort für 159,99 Euro vorbestellbar. Mit im Lieferumfang: die neue Alexa Sprachfernbedienung Pro.

Pro-Fernbedienung mit Tracking-Funktion

Diese neue Fernbedienung von Amazon bietet eine integrierte Suchfunktion. Mit dem Befehl „Alexa, finde meine Fernbedienung“ meldet sich diese mit einem Ton. Außerdem bietet die neue Pro-Fernbedienung eine integrierte Tastenbeleuchtung und zwei frei belegbare Tasten. Mit diesen kannst du beliebige Apps, Kanäle oder Alexa-Funktionen starten. Die neue Fernbedienung ist für 39,99 Euro auch separat erhältlich und funktioniert mit beinahe allen Fire TV Geräten.

Alexa Sprachfernbedienung Pro mit frei belegbaren Tasten

Neue Funktionen für bestehende Alexa-Geräte

Um dich an neuen Funktionen zu erfreuen, musst du nicht zwangsläufig eines der neuen Alexa-Geräte kaufen. Denn auch für mehrere Bestands-Geräte gibt es neue Funktionen per Update. So etwa beim Echo Studio. Der Lautsprecher ist jetzt auch in Weiß erhältlich und bietet per Software-Update einen immersiveren Klang durch eine neue Technologie zur Audioverarbeitung. Mitten sollen dadurch klarer und der Bass tiefer klingen, verspricht Amazon.

Einen komplett neuen Einsatzzweck hat Amazon sich für den Echo Show 15 überlegt. Dieser kann nun auch als Fire TV dienen. Bekommt also per Software-Update den kompletten Funktionsumfang eines Fire TV Sticks spendiert. Zur Steuerung benötigst du eine Alexa-Sprachfernbedienung der 3. Generation.

Alle Alexa-Lautsprecher können zudem bald mit Zeitangaben umgehen. Dadurch werden Befehle wie „Alexa, schalte das Licht in 10 Minuten aus“ oder „Alexa, schalte die Kaffeemaschine um 9 Uhr an“ möglich. Diese Funktion startet zuerst in den USA, soll aber in den kommenden Monaten auch hierzulande verfügbar sein.