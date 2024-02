Gangster-Story auf Netflix: Diese Serie will alles bieten 

Am 4. Januar 2024 erschien „The Brothers Sun“ auf Netflix. Zur Besetzung der Serie zählte neben Sam Li und Alice Hekin auch die Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh. Bislang gibt es nur eine Staffel, die über acht Folgen verfügt. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Online-Magazin DigitalSpy betonte Schauspieler Sam Li, dass es sich zum Glück nicht um eine limitierte Serie handele, „sodass Potenzial für zukünftige Staffeln besteht.“

„The Brothers Sun“: Worum geht es in der

Die achtteilige Netflix-Action-Serie stammt von den Produzenten Brad Falchuk, Byron Wu, Kevin Tancharoen und Mikkel Bondesen. Charles Sun hat seine Zeit gebraucht, um sich an den Alltag eines kaltblütigen Killers zu gewöhnen. Gespielt von Justin Chien, ist Charles Gangster in Taipeh und sein Vater ist der Boss einer taiwanischen Triade. Jedoch wird dieser eines Tages von einem Auftragskiller erschossen. Erst dann bemerkt Charles die nicht so schönen Seiten seines Jobs. Deswegen reißt er sich zusammen und flieht nach Kalifornien in die weltbekannte Metropolstadt Los Angeles.

→ Geheimtipp bei Netflix: Eine der größten Spaßkanonen Hollywoods macht jetzt das

Hier lebt nicht nur seine Mutter Eileen (Michelle Yeoh), sondern auch sein kleiner Bruder Bruce (Sam Song Li). Die Familie Sun war für eine lange Zeit getrennt und Charles‘ Rückkehr öffnet alte Wunden, die jetzt erst einmal heilen müssen. Doch während die Suns die wirkliche Bedeutung des Wortes Familie herausfinden, müssen sie sich vor jeglichen feindlichen Angriffen schützen. Denn sie sind ins Visier verschiedener krimineller Organisationen in Taiwan geraten. „The Brothers Sun“ kannst du auf Netflix streamen. Hier gibt es den Trailer zur ersten Staffel:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Netflix: Wie wird es mit der Action-Drama-Serie weitergehen?

Im Interview mit DigitalSpy sagte Sam Li: „Die erste Staffel ist eine großartige Einführung in alle unsere Charaktere. Ich denke wirklich, dass der Spaß jetzt beginnen kann, weil wir wirklich sehen können, wie weit diese Charaktere gehen könnten, wenn sie erst einmal einen Eindruck von der anderen Seite bekommen haben.“ Zwar deutete er an, dass es nicht bei einer Staffel bleibe, jedoch ist bislang unklar, wann die zweite Staffel der Netflix-Serie erscheinen wird.