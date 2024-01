Geheimtipp bei Netflix: Eine der größten Spaßkanonen Hollywoods macht jetzt das

„Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt“: so nennt sich der neue Science-Fiction-Drama-Film mit Adam Sandler in der Hauptrolle. Der Trailer zum Film wurde erst vor Kurzem veröffentlicht. Zwar verrät dieser nicht alles über die Handlung, aber schon dort ist eine überdimensional große Spinne zu sehen. In diesem Fall ist sie jedoch Adam Sandlers emotionale Stütze. Doch wann kannst du das Netflix–Sci-Fi-Drama „Spaceman“ streamen?

Netflix: Wovon handelt das Sci-Fi-Drama?

Der Netflix-Film basiert auf einem Buch namens „Spaceman of Bohemia: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt“, welches von Jaroslav Kalfar verfasst wurde. Jakub Prochàzka, gespielt von Adam Sandler, macht den Traumjob vieler Kinder, denn er ist Astronaut. Seine Mission ist es, einen mysteriösen Staub am Rande der Galaxie einzusammeln. Doch während er Abermillionen von Kilometern von der Erde entfernt ist, bemerkt er, wie genau dort sein Leben zusammenbricht. Um seinen kompletten Verstand nicht zu verlieren, ist er auf eine komische Kreatur angewiesen. Es ist eine riesige Spinne, die sich im Schatten von Jakubs Raumschiff aufhält. „Lass mich dir helfen. Ich möchte dir bei deiner seelischen Belastung beistehen.“

Zur Besetzung des Netflix-Films „Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt“zählt neben Adam Sandler auch Carey Mulligan dazu. Denn sie spielt Prochàzkas Frau Lenka. Darüber hinaus tauchen noch weitere bekannte Gesichter auf, wie beispielsweise Kunal Nayyar, Paul Dano oder Sinead Phelps.

Hier kannst du dir den Trailer zum Netflix-Film „Spaceman: Eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt“ anschauen:

Netflix: Wann erscheint der Film?

Kalfar betonte gegenüber Netflix: „Ursprünglich war es nur eine Pointe über einen amerikanischen Astronauten, der in der Erdumlaufbahn gestrandet war, als er einen Anruf von seiner Frau erhielt, die ihn um die Scheidung bat“. Colby Day schrieb das Drehbuch zum Film und zu den Produzenten zählen Channing Tatum, Reid Carolin, Lia Buman und viele mehr. Am 1. März 2024 kann „Spaceman“ auf Netflix gestreamt werden.