Netflix bald ohne Sex-Education: Das ist der Grund 

Ob Sex oder Sexualitäten, die Netflix-Serie „Sex Education“ kennt keine Grenzen. Otis Milburn (Asa Butterfield) hatte noch nie zuvor Sex, trotzdem kennt er sich in diesem Themenbereich gut aus. Vielleicht mag es an seiner Mutter liegen, die selbst eine erfolgreiche Sex-Therapeutin ist. Zusammen mit seiner Mitschülerin Maeve (Emma Mackey) gründet er eine geheime Sprechstunde. Dort hilft er seinen Mitschülern bei ihren Sex-Problemen.

Netflix: Ist mit der letzten Staffel der „Höhepunkt bei Sex Education“ erreicht?

In einem Brief, der auf Instagram geteilt wurde, teilte die Hauptautorin, Serienschöpferin und Produzentin Laurie Nunn mit: „Dies zu schreiben fühlt sich merkwürdig an, da wir beschlossen haben, dass die vierte Staffel auch der letzte Teil unserer Show sein wird.“ Sie fügte hinzu: „Dies ist wirklich keine leichte Entscheidung, aber als sich die Themen und Geschichten der neuen Saison herauskristallisierten, wurde klar, dass dies der richtige Zeitpunkt für den Anschluss war.“

Auch Emma Mackey, bekannt als Maeve Wiley und Ncuti Gatwa, der Eric Effiong verkörpert, wollen nicht mehr Teil der Serien-Besetzung sein, dies teilte das US-amerikanische Magazin The Sun mit. In einem Interview sagte Mackey: „Die Serie ist an einem Punkt, von dem ich mich würdevoll zurückziehen kann und froh sein kann, dass sie existiert“. Es gibt jedoch Mitglieder, die für das Finale der Netflix-Serie nicht zurückkehren werden. Diese sind: Tanya Rynolds (Lily), Simone Ashley (Olivia), Rakhee Thakrar (Emliy Sands) und Patricia Allison (Ola).

Netflix: Darum geht es in der vierten Staffel Sex Education

Otis und Eric haben ihren Abschluss an der Moordale Secondary School erhalten. Jetzt stehen sie vor einem neuen Lebensabschnitt an dem Cavendish Sixth Form College. Einem College, in dem es eine tägliche Yoga-Stunde im Gemeinschaftsgarten gibt, in dem Nachhaltigkeit wichtig ist und Schüler nur dank ihrer Nettigkeit zu den Coolen zählen. Zudem kommen noch die Kommilitonen, die sich „The Coven“, übersetzt (Der Zirkel), nennen.

Produzentin Nunn sagte: „In vielerlei Hinsicht ist „The Coven“ ein Spiegelbild der alten Gruppe. Aber sie glauben, dass es cool ist, freundlich zu sein. Sie sind sehr zukunftsorientiert und großzügig, und wir wollten Menschen finden, die das Gefühl von Freundlichkeit und Offenheit verkörpern.“ Das ist ein Kulturschock für jeden Moordale-Schüler. Trotzdem arbeitet Otis daran, seine Sex-Beratungs-Stelle neu aufzubauen. Währenddessen gibt Eric alles, um nicht von Tag eins als Loser abgestempelt zu werden.

Hier kannst du dir den offiziellen Teaser zur vierten Staffel der Netflix-Serie anschauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Wann erscheint das Finale?

Bisher gibt es nur drei Staffeln und das auch nur bei Netflix. Doch das lange Warten hat bald ein Ende. Die vierte Staffel „Sex Education“ wird noch in diesem Jahr erscheinen. Ganz genau gesagt, erscheint sie am 21. September 2023 bei Netflix.