Nächstes Top-Angebot beim Festgeld: 6 Monate, 4 Prozent Zinsen

Die niederländische NIBC Bank hat anlässlich des bevorstehenden Weltspartages (30. Oktober) ein neues Angebot für deutsche Sparer gestartet. Ab sofort bietet die Bank besonders attraktive Konditionen für Festgeld mit einer Laufzeit von nur sechs Monaten an. Ab einem Anlagebetrag in Höhe von 1.000 Euro winken jetzt 4,00 Prozent Zinsen p.a. und damit deutlich mehr als bei anderen Laufzeiten (3,35 bis 3,50 Prozent p.a.), die die Bank ebenfalls anbietet.

NIBC Bank: Bis zu 4 Prozent Zinsen aufs Festgeld

Ebenfalls besonders: Ein Limit nach oben gibt es bei der NIBC Bank nicht. Wer also einen höheren Geldbetrag auf der hohen Kante liegen hat, kann diesen ebenfalls unter Berücksichtigung der gesetzlichen niederländischen Einlagensicherung in Höhe von bis zu 100.000 Euro pro Kunde anlegen. Die Zinsgutschrift erfolgt am Ende der Laufzeit des Festgeld-Vertrages. Steuern führt die Bank automatisch an das zuständige Finanzamt in Deutschland ab. Du kannst der Bank aber einen Freistellungsauftrag erteilen, um den dir zustehenden Sparerfreibetrag von 1.000 Euro pro Kalenderjahr in Anspruch zu nehmen.

Klarna hat das noch etwas bessere Angebot

Noch etwas attraktiver als die 4,00 Prozent Zinsen der NIBC Bank sind aber die 4,10 Prozent, die du aktuell bei ebenfalls nur sechs Monaten Laufzeit beim schwedischen Zahlungsanbieter Klarna einsacken kannst. Und das schon ab 1 Euro respektive bis zu einer Summe in Höhe von 500.000 Euro. Auch Klarna garantiert über das schwedische Einlagensicherungssystem eine Absicherung von bis zu 100.000 Euro, sollte der Anbieter in die Pleite rutschen.

Die besten Festgeld-Angebote im Vergleich

Die nachfolgenden Tabellen zeigen dir, bei welchen Banken du aktuell die besten Festgeld-Konditionen mit sechs oder zwölf Monaten Laufzeit erhältst. Dabei haben wir ausschließlich Angebote berücksichtigt, bei denen du dein Geld direkt bei der jeweiligen Bank anlegen kannst und mindestens die gesetzliche europäische Einlagensicherung zum Tragen kommt.

Festgeld mit 6 Monaten Laufzeit

Festgeld mit 12 Monaten Laufzeit

Tagesgeld als Alternative

Alternativ kannst du dich natürlich auch für ein Tagesgeld-Konto entscheiden. Im Unterschied zu einem Festgeld-Konto hast du beim Tagesgeld jederzeit die Möglichkeit, über dein Erspartes zu verfügen, solltest du es kurzfristig benötigen. Dieses Plus an Flexibilität sorgt dafür, dass du bei vielen Banken niedrigere Zinsen bekommst. Oft ist eine gute Verzinsung zudem auf einen zeitlich begrenzten Zeitraum beschränkt, ehe nach wenigen Monaten ein niedrigerer Zins gültig wird. In der Spitze winken beim Tagesgeld aktuell Zinsen in Höhe von 4,02 Prozent pro Jahr. Dir liegt ein Angebot mit einer Rendite von 5 Prozent und mehr vor? Aufpassen! Wahrscheinlich handelt es sich um ein betrügerisches Angebot.

