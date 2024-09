Günstige E-Autos: Autobauer zieht den Stecker – für immer?

Kleinfahrzeuge sind besonders in Großstädten angesagt. Dank ihrer Größe, der Wendigkeit und des geringen Verbrauchs kosten sie im Unterhalt weniger als eine Limousine oder ein SUV. Zudem findet man schneller einen Parkplatz. Mit der Zeit haben die kleinen Stadtflitzer nicht nur in der Verbrenner-Variante an Beliebtheit gewonnen, sondern auch in der Strom-Version in Form eines E-Autos. Doch nun nimmt ein global bekannter Automobilhersteller offiziell Abschied von rein elektrischen Kleinstwagen.

E-Auto: Renault bietet erstmal keine Kleinstwagen mehr an

Im Konfigurator des Unternehmens ist der Twingo Electric nicht mehr aufzufinden. Ein Sprecher des französischen Automobilherstellers Renault hat gegenüber dem Fachmagazin electrive betont, dass der E-Twingo „im Frühjahr ganz regulär ausgelaufen“ ist. Grund hierfür ist, dass der vollelektrische Stadtflitzer „das Ende des Zyklus erreicht hat.“ der Sprecher fügt hinzu, dass auch die Sicherheitsvorschriften der EU General Safety Regulation II sowie ein genereller Wechsel der Modellplattform zu den Gründen gehören.

Die schlechte Nachricht für alle Renault-Fahrer und Kleinwagen-Fans lautet, dass die Marke bis zum Jahr 2026 erstmal keinen weiteren vollelektrischen E-Kleinstwagen anbietet. Aber es gibt auch etwas Gutes an dem Ende des elektrischen Twingos. In rund zwei Jahren, im Jahr 2026, erscheint dann endlich der Nachfolger. Dieser erscheint dann noch im Retro-Look und soll an die erste Generation des Twingos aus den 1990er Jahren erinnern. In Novo Mesto in Slowenien bei Revoz, einem Tochterunternehmen von Renault, soll eine Jahresproduktion von 150.000 E-Autos erreicht werden. Darüber hinaus soll der Nachfolger einen Startpreis von unter 20.000 Euro aufweisen.

E-Twingo ist in einigen Ländern noch bestellbar

Auf der deutschen, österreichischen und schweizerischen Website ist das kleine E-Auto nicht mehr gelistet. Jedoch kann der Wagen in Frankreich noch bestellt werden. Und auch ein Sprecher des Automobilherstellers bestätigt, dass der Twingo Electric zurzeit in einigen Nachbarländern bestellbar ist.