Nach iPhone und iPad: Diese Apple-Produkte kommen noch 2022

In der Vergangenheit nutzte das Unternehmen gerne den November für die Präsentation neuer Macs. Bloomberg-Reporter Mark Gurman erwähnt in der neuesten Ausgabe seines Newsletters nun einen ähnlichen Termin, will sich aber nicht genau festlegen. Gleichzeitig nennt er jedoch einige technische Daten des neuen MacBook Pro und Mac Pro. Der High-End-Tower ist mittlerweile der letzte Mac, von dem noch keine Variante mit Apples eigenen Prozessoren existiert.

MacBook Pro und Mac Pro: Das steckt in den neuen Maschinen

Glaubt man den Aussagen des in der Regel gut informierten Apple-Insiders, plant das Unternehmen ein gleichzeitiges Update des 14- und 16-Zoll-MacBook-Pro. Beide sollen in Konfigurationen mit dem M2-Pro- und M2-Max-Chips angeboten werden. Das Top-Modell mit dem M2 Max soll über insgesamt 12 CPU-Kerne verfügen. Dieser setzt sich aus 10 Performance- und 2 Effizienz-Cores zusammen. Im derzeit noch aktuellen M1 Max stecken nur 8 Performance- und 2 Effizienz-Kerne.

Neu ist außerdem ein Grafikchip mit 38 GPU-Cores, aktuell sind es bis zu 32 Kerne im M1 Max. Keine Änderungen soll es am gemeinsamen Arbeits­speicher geben. Das Limit soll weiterhin bei maximal 64 GB liegen. Diese Konfigurationen gelten angeblich für beide Modelle des kommenden MacBook Pro. Laut einem Bericht von MacRumors könnte Apple LPDDR5X-Speicher nutzen, der die Bandbreite auf bis zu 600 GB/s steigern würde. Gleichzeitig soll der Stromverbrauch des Speichers dank der neuen Technik um 20 Prozent sinken.

Apples MacBook Pro im 14- und 16-Zoll-Format

Gurman nennt aber auch Details zum Mac Pro. Das Flaggschiff von Apples Mac-Familie soll mit neuen Prozessoren ausgeliefert werden. Diese sollen zwei bis vier Mal schneller als der M2 Max sein. So sollen beispielsweise Modelle mit 24 und 48 CPU-Kernen und 76 und 152 GPU-Kernen zur Wahl stehen. Der Arbeitsspeicher soll bis zu 256 GB groß sein.

Laut dem Apple-Flüsterer testet das Unternehmen derzeit aktiv eine Variante des Mac Pro mit 24 CPU- und 76 GPU-Kernen, denen 192 GB Speicher zur Seite stehen. Die CPU setzt sich in diesem Fall aus 16 Performance- und 8 Effizienz-Kernen zusammen. Als Betriebssystem soll macOS Ventura 13.3 zum Einsatz kommen. Die erste Version von macOS 13 ist seit einigen Stunden verfügbar.

Wann kommen die neuen Macs?

Die Vorstellung des neuen Mac Pro erwartet Gurman aktuell erst im Jahr 2023. Beim MacBook Pro und einem aktualisierten Mac mini mit M2-Chips könnte die Präsentation schon etwas früher kommen. In der Vergangenheit wählte Apple wie oben erwähnt, gerne einen Termin im November.

Ein weiteres Event wie im September beim iPhone 14 erwarten wir allerdings nicht mehr. Die Vorstellung wird wohl in Form von Pressemitteilungen geschehen.