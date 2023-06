Multiplayer Horrorspiel nur für kurze Zeit komplett kostenlos

Aktuell hast du die Möglichkeit, dir ein sehr vielversprechendes Multiplayer Horrorspiel komplett kostenlos zu sichern. Angeboten wird das Spiel vom Epic Games Store, doch schon in einer Woche kehrt „Midnight Ghost Hunt“ zum Originalpreis zurück. Zöger also nicht und sicher dir das Spiel noch vor dem 8. Juni um 17:00. Fügst du es einmal zu deinem Account hinzu, dann gehört das Spiel auch nach Ablauf des Angebots dir.

Jetzt im Epic Games Store: „Midnight Ghost Hunt“

Bei „Midnight Ghost Hunt“ handelt es sich um ein Horrorspiel, in dem du sowohl als Geisterjäger, als auch als Geist spielen kannst. In einem spannenden 4-gegen-4-Kampf trittst du gegen das Gegnerteam an. Als Geist ist es dein Ziel, die Geisterjäger mithilfe telekinetischer Fähigkeiten auszuschalten. Dies tust du, indem du dich in unscheinbaren Möbeln versteckst und die Jäger so aus dem Nichts angreifst. Die Jäger sind jedoch bis zu den Zähnen mit modernster Technologie bewaffnet und versuchen so, den Geistern den Gar auszumachen.

Das Spiel ist dabei sowohl gruselig als auch humorvoll. Aktuell befindet sich „Midnight Ghost Hour“ noch im Early Access, doch bereits jetzt zeigt sich das Potenzial des Spiels. Du erhältst das Basisspiel eine Woche lang im Epic Games Store komplett kostenlos, kannst das Spiel aber trotzdem noch finanziell unterstützen, indem du das Early Backer Pack dazu kaufst. Dies ist jedoch nicht nötig, um spielen zu können.

Schaffst du es, gegen die Geister anzukommen, oder die Jäger zu besiegen?

Nächste Woche im Angebot: Ein geheimnisvolles Spiel

Nächste Woche gibt es wieder ein geheimnisvolles Spiel, das du dir kostenlos sichern kannst. Um welches Spiel es sich genau handelt, ist noch nicht bekannt. Doch vermutlich wird es wieder ein qualitativ hochwertiges Spiel sein. Das geheimnisvolle Spiel wird am 8. Juni offenbart und bleibt dann wieder eine Woche lang im Angebot. Nach Spielen wie „Death Stranding“ und „Fallout: New Vegas“ scheint es, als würde der Epic Games Store aktuell nur so mit erstklassigen Spielen um sich schmeißen. Ob sich dieser Trend wohl nächste Woche fortsetzen wird?