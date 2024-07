Mobilfunk: Freenet startet neue 5G-Flatrates

Großer Aufschlag bei freenet: Ab sofort stehen vier neue Allnet-Flatrates mit 5G-Unterstützung im Mobilfunknetz von Telefónica Deutschland zur Verfügung. Kunden haben die Wahl zwischen einem Monat oder zwei Jahren Vertragslaufzeit und können zwischen 5, 10, 15 oder 25 GB monatlichem 5G-Datenvolumen wählen.

Freenet: Ab sofort 5G-Tarife im Telefónica-Netz

In allen Tarifen kannst du neben einer Internet-Flatrate auch eine Sprach- und SMS-Flat in alle deutschen Netze nutzen. Die maximale Surfgeschwindigkeit liegt bei 50 Mbit/s im Down- und 32 Mbit/s um Upload. Ist das monatliche Datenvolumen verbraucht, geht es für den Rest des laufenden Abrechnungsmonats mit 64 kbit/s weiter.

Zum Start gibt es die vier neuen 5G-Tarife im Telefónica-Netz im Zuge einer Sonderaktion zu reduzierten Konditionen. Mit nur einem Monat Vertragslaufzeit kannst du ab sofort von den folgenden Preisen profitieren:

Mit zwei Jahren Vertragslaufzeit noch günstiger

Noch etwas preiswerter fällt die monatliche Grundgebühr in den neuen 5G-Tarifen aus, wenn du dich für zwei Jahre Vertragslaufzeit entscheidest.

In allen Fällen kommen einmalig 19,99 Euro Anschlusspreis hinzu. Bei Bedarf ist auch eine kostenlose Rufnummernportierung möglich. EU-Roaming ist in allen neuen 5G-Tarifen von Freenet inklusive. Auch Bestandskunden haben die Möglichkeit, in die neuen Tarife zu wechseln. Auf Wunsch sind diese auch mit einem Smartphone kombinierbar.

Neue Tarife auch im Vodafone-Netz

Soll es lieber ein Tarif mit zwei Jahren Laufzeit im Netz von Vodafone sein, bietet Freenet diese ebenfalls in einer neuen Tarifstruktur an – allerdings nur mit LTE- und nicht mit 5G-Unterstützung. Pro Monat werden mit wahlweise 5 bis 60 GB Datenvolumen zwischen 9,99 und 29,99 Euro fällig. Mit 70 GB monatlichem Datenvolumen ist auch die 5G-Netznutzung inklusive; für 39,99 Euro pro Monat.

