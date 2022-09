Mit Stammtisch und Einzel-Kabinen: So sieht die Regionalbahn der Zukunft aus

Die InnoTrans ist die wichtigste Messe für Bahn- und Verkehrstechnik. Selbstverständlich darf hier auch die Deutsche Bahn nicht fehlen und präsentiert gleich mehrere neue Züge. Einer davon ist der „Ideenzug“ – Eine Regionalbahn, die man zusammen mit dem Tochterunternehmen Südostbayernbahn entwickelt hat.

Die Regionalbahn der Zukunft kommt mit viel Technik daher

Beim Ideenzug-Regio handelt es sich um einen klassischen zweistöckigen Regionalbahn-Wagen aus dem Jahr 2003, der mit allerlei Technik und innovativen Sitzbereichen ausgestattet wurde. Wir waren auf der Messe unterwegs und haben uns den Zug angeschaut.

Direkt beim Einsteigen fallen die großen Displays über den Türen auf. Am Bahnhof zeigen diese die aktuelle Fahrgast-Auslastung im Zug an. So bekommen die 16 Überwachungskameras im Wagen einen zweiten Einsatzzweck und helfen dir einen freien Sitzplatz zu finden.

Große Displays helfen bei der Orientierung im Zug

Auch aus den verschiedenen Sitzbereichen hast du jederzeit freien Blick auf einen der großen, länglichen Monitore, die dich während der Fahrt mit Infos zu den nächsten Halten und Anschluss-Möglichkeiten informieren. Selbstverständlich stehen auch USB-Steckdosen und W-LAN für alle Reisenden kostenfrei zur Verfügung.

Überall im Zug informieren große Bildschirme die Reisenden

Stammtisch oder Einzel-Kabine – du entscheidest

Im Ideenzug Regionalbahn probiert die Bahn eine Vielzahl neuer Sitz-Konzepte aus. Diese sollen vor allem den Komfort erhöhen und die Aufenthaltsqualität während der Reise steigern.

Für kontaktfreudige Reisende oder größere Gruppen gibt es auf der unteren Ebene den „Stammtisch“. An den beiden hohen Tischen mit Bänken im Barhocker-Stil kann man die Fahrt in geselliger Runde genießen. Ein gastronomisches Angebot ist jedoch nicht vorhanden.

Der „Stammtisch“ im Regionalbahn Ideenzug

Hast du beim Reisen lieber deine Ruhe oder möchtest ungestört telefonieren, kannst du dich für eine der Einzel-Kabinen entscheiden. Diese lassen sich mit einer Schiebetür schließen und sind mit einem verstellbaren Stuhl, einem großzügigen Schreibtisch und Steckdosen ausgestattet. Für die Kabinen wird jedoch ein Erste-Klasse-Ticket benötigt.

Eine Einzel-Kabine im Regionalbahn-Ideenzug

Gemütliche Sitze auf allen Ebenen

Des weiteren bietet die untere Ebene des Doppelstockwagens gewöhnliche Zweier- und Vierer-Sitze, die jedoch mit gebogenen Kopfstützen und weichen Sitzbänken deutlich komfortabler sind, als man es von aktuellen Regionalbahnen gewohnt ist.

Eine gemütliche Polster-Sitzgruppe

Auf der oberen Etage erwartet die Reisenden ein weiteres Highlight. Neben längeren Sitzbänken mit kleinen Tischchen finden sich hier zwei Ohrensessel, in denen man die Landschaft bei bester Aussicht genießen kann. Die Plätze stehen allen Fahrgästen zur Verfügung.

Die obere Etage des Regionalbahn-Ideenzug

In der Mitte des Regionalbahn-Wagens erprobt die Bahn eine neue Art von Sitzen. Deren Rücken-Teil besteht nur aus einem Nylon-Bezug, welches wenig Rohstoffe benötigt und zudem atmungsaktiv ist. In unserem Selbstversuch waren die neuen Sitze sehr bequem, quietschen jedoch beim Hinsetzen.

Trenner zwischen den Bereichen

Mit einem schicken Trenner in Holzoptik vom Rest des Wagens abgeschirmt, befindet sich die erste Klasse. Hier verbaut die Bahn besonders bequeme Schalen-Sitze, welche sich motorisiert verstellen lassen, ohne dabei die Beinfreiheit der Mitreisenden einzuschränken.

Die Sitze der ersten Klasse

Die Regionalbahn der Zukunft selbst erleben

Bis aus dem Ideenzug Realität wird, soll es nicht mehr lange dauern. So soll der umgebaute Wagen ab dem 3. März 2023 in den täglichen Betrieb gehen. Von diesem Datum an ist der Regio der Zukunft auf der Linie RB40 zwischen München Hauptbahnhof und Mühldorf am Inn unterwegs.