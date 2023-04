Milliarden-Wahnsinn! Kirche nimmt mehr Geld ein als GEZ: So meldet man sich ab und spart 50 Euro pro Monat

Mitte des vergangenen Jahres wurde klar: Gut 8,4 Milliarden Euro hat der GEZ-Beitrag 2021 in die Kassen der Öffentlich-Rechtlichen gespült. So viel Geld für Rundfunkgebühren ist noch nie geflossen. Vor wenigen Tagen dann platzte die GEZ-Bombe. Denn der Rundfunkbeitrag, von vielen bis heute noch als GEZ-Gebühr bezeichnet, soll kräftig steigen. Und den Öffentlich-Rechtlichen blühen Einnahmen von rund 10 Milliarden Euro. Doch das ist nichts im Vergleich dazu, was die Kirche im vergangenen Jahr eingenommen hat.

Kirche nimmt Milliarden ein: 40 Millionen Deutsche können sich abmelden

Rund 1,3 Millionen Menschen sind 2022 aus der Kirche ausgetreten. Doch die evangelische und katholische Kirche scheffeln weiterhin Geld. Knapp 13 Milliarden Euro Kirchensteuer haben Protestanten und Katholiken im vergangenen Jahr an ihre Einrichtungen abgerückt. Das geht aus einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) hervor. Auf die katholische Kirche entfielen demnach knapp 6,8 Milliarden Euro, auf die evangelische etwa 6,1 Milliarden Euro. Trotz der vielen Austritte nahmen die beiden Kirchen damit etwa 200 Millionen Euro mehr ein als 2021. Doch 40 Millionen Deutsche zahlen weiterhin freiwillig jeden Monat ihre Beiträge.

Während sich hierzulande viele Menschen über die GEZ und den Rundfunkbeitrag ärgern, der bei 18,36 Euro pro Monat liegt, zahlt die Hälfte der Deutschen freiwillig Geld an die Kirche. Und das nicht zu knapp. Geht man von den Zahlen des Statistischen Bundesamts und einem Durchschnittsgehalt bei Vollzeitbeschäftigten von 4.105 Euro brutto aus, zahlt man als Arbeitnehmer in NRW mit der Steuerklasse 1 gut 50 Euro monatlich an die Kirche. Selbst wenn man das Durchschnittsgehalt von im Gastgewerbe tätigen Arbeitnehmern von 2.539 Euro brutto in den Kirchensteuer-Rechner eingibt, lassen sich bei einem Kirchenaustritt 21,60 Euro monatlich sparen.

So meldest du dich ab

Trotz Missbrauch an Minderjährigen und der Tatsache, dass viele Missbrauchsfälle vertuscht werden sollen, um beschuldigte Geistliche vor Strafen zu schützen, zahlen 40 Millionen Deutsche weiterhin Geld an die Kirche. Dabei kann man sich relativ einfach von der Kirchensteuer befreien lassen. In unserem Ratgeber zeigen wir dir, wie das funktioniert und welche Nachteile mit einem Kirchenaustritt verbinden sind.