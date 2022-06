GEZ: So viel Geld ist noch nie geflossen

Der Rund­fun­kbeitrag – heute oft immer noch als GEZ bezeichnet – ist gesetzlich geregelt. Das heißt: Fast alle Deutschen müssen rund 220 Euro im Jahr oder 18,36 Euro monatlich an die Rundfunkanstalten ARD, ZDF und Deutschlandradio zahlen. Und diese freuen sich über Rekordeinnahmen, wie sich nun herausgestellt hat. Gut 8,4 Milliarden Euro hat der GEZ-Beitrag 2021 in die Kassen der Öffentlich-Rechtlichen gespült. Der Jahresbericht macht auch deutlich, wohin die Gelder fließen.

Rundfunkbeitrag: Noch nie haben GEZ-Zahler mehr gezahlt

Genau 40 Seiten lang ist der Bericht, den die Rundfunkanstalten jetzt veröffentlicht haben. Daraus geht hervor, dass ARD, ZDF und Co. noch nie so viel Geld eingenommen haben wie im vergangenen Jahr. Gut 8,4 Milliarden Euro haben fast 46 Millionen Beitragszahler auf das Konto der GEZ überwiesen. Das sind 311 Millionen Euro mehr als noch 2020. Während fast 3 Millionen Personen vom Rundfunkbeitrag befreit sind, gibt der Beitragsservice an, dass sich weitere gut 3 Millionen Konten in einer Mahnstufe oder Vollstreckung befinden.

Die Gesamteinnahmen hätten somit noch weitaus höher ausfallen können. Hauptursache für die Rekordeinnahmen der GEZ ist die Anpassung der Höhe des Rundfunkbeitrags auf 18,36 Euro pro Monat zum 1. August 2021. Davor wurden 17,50 Euro monatlich fällig.

So geben die Rundfunkanstalten das Geld aus

Aus dem Jahresbericht des Beitragsservice geht ebenfalls hervor, wofür die GEZ-Einnahmen ausgegeben werden. Im Vergleich zu 2020 haben die Rundfunkanstalten im vergangenen Jahr rund 360.000 Euro mehr für Gehälter, Löhne und Altersversorgung ausgegeben. Gaben ARD, ZDF und Deutschlandfunk 2020 noch rund 87,8 Millionen Euro für das Personal aus, waren es 2021 gut 88,1 Millionen Euro.

Von den 8,4 Milliarden Euro Gesamteinnahmen fließen gut 6 Milliarden an die Landesrundfunkanstalten der ARD. Den größten Batzen bekommt der WDR. Fast 1,3 Milliarden gibt es für den Westdeutschen Rundfunk. Das ZDF bekommt 2,1 Milliarden, das Deutschlandradio gut 240 Millionen Euro.