Mehr Werbung im iPhone: Das ändert sich für dich

Bislang ist die Nutzung von Apples eigenen Apps weitestgehend frei von Werbung. Derzeit findet sich diese primär im App Store, wo Entwickler für Platzierungen in den Suchergebnissen Geld bezahlen können. Apples selbst bewirbt darüber hinaus schon heute die eigenen Angebote. So findet sich etwa in den Einstellungen nach der Einrichtung eines iPhone Werbung für die Dienste des Unternehmens.

Werbung auf dem iPhone: Darauf musst du dich einstellen

Bloomberg-Reporter Mark Gurman hat nun in seinem Newsletter einige Pläne für die Zukunft verraten. Derzeit verzeichnet Apples Werbeabteilung Einnahmen in Höhe von 4 Milliarden US-Dollar. Ziel ist es, einen zweistelligen Milliardenbetrag zu erreichen. Egal, ob du also ein iPhone SE für einige hundert Euro oder ein iPhone 13 Pro Max für mehr als 1.800 Euro besitzt: Apple will die Werbung in den eigenen Apps ausweiten.

Die erste Änderung, die das Unternehmen bereits angekündigt hatte, ist die Ausweitung der Werbung im App Store. Können Entwickler derzeit nur, wie oben beschrieben, für Einblendungen bei Suchanfragen zahlen, ist in Zukunft auch die Heute-Ansicht nicht vor Werbung gefeit. Des Weiteren sollen Vorschläge innerhalb der Produktseiten einzelner iPhone-Apps im App Store Werbung beinhalten.

So soll die Werbung auf dem iPhone im App Store aussehen

Ein weiterer Vorstoß wird laut Gurman aber auch in Apple Maps bereits intern getestet. Auch hier sollen die angezeigten Einblendungen auf den Suchanfragen eines Nutzers basieren. Suchst du also beispielsweise nach einem Sushi-Restaurant auf deinem iPhone, könnte ein Treffer durch Werbung hervorgehoben werden.

Podcasts, Bücher und TV+

Laut dem neuen Bericht könnte Apple auch die eigene Bücher– und Podcast-App auf dem iPhone durch Werbung finanzieren. Publisher könnten hier, wie schon im App Store, für eine präsentere Einblendung ihrer Titel in der Suche bezahlen.

Im Bereich Apple TV+ spekuliert Gurman, dass Apple durch Werbung ein neues Angebot auf dem iPhone schaffen könnte. So könnte Apple laut Bloomberg beispielsweise „ältere Shows zu einem günstigeren Preis“ anbieten.

Laut dem Bericht soll es aber derzeit keine Pläne geben, das im Jahr 2016 eingestellte iAd-System wieder auferstehen zu lassen. Darüber konnten externe Entwickler Werbung in ihren Apps einblenden lassen, die von Apple geliefert wurde.