iPhone SE 3 vorgestellt: Das sind die wichtigsten Verbesserungen

Die Gerüchte rund ums iPhone SE 3 haben sich bewahrheitet. Apple stattet die nun vorgestellte Version wieder einmal mit aktueller Technik im Inneren aus, während man sich äußerlich weiterhin mit den Kleidern des iPhone 8 begnügt. Diese Kombination ermöglicht Apple, ein vergleichsweise günstiges iPhone mit dennoch neuer Technologie anbieten zu können.

Diese Taktik erlaubte schon in der Vergangenheit ein Smartphone mit sehr guter Performance in Kombination mit langjährigen Updates anzubieten. Diese Rechnung dürfte auch beim iPhone SE 3 aufgehen, da im Inneren unter anderem ein aktueller A15-Chip steckt. Dieser kommt auch im aktuellen Flaggschiff, dem iPhone 13, zum Einsatz.

Neue Technik im alten Gewand

Neben dem aufgefrischten System-on-a-Chip spendiert Apple dem iPhone SE 3 aber auch eine 5G-Unterstützung. Dies dürfte ebenfalls der Lebensdauer des Smartphones zugutekommen.

Wie ein Blick auf das mittlerweile in die Jahre gekommene Design offenbart, verfügt das iPhone SE 3 weiterhin über eine Home-Taste mit Touch ID unterhalb des 4,7-Zoll-Displays. Durch den Einsatz des Fingerabdrucksensors kann Apple die Kosten drücken – auf Face ID muss jedoch verzichtet werden. In Zeiten von Covid und dem damit verbundenen Tragen einer Maske ist dies nicht zwangsläufig ein Nachteil.

Das iPhone SE 3 ist weiterhin in drei Farben erhältlich

Die Akkulaufzeit des iPhone SE 3 gibt Apple bei der Videowiedergabe mit nun 15 Stunden an. Dies ist ein Plus von zwei Stunden im Vergleich zum Vorgänger. Streamst du deine Videos wächst die Laufzeit ebenfalls um zwei auf nun 10 Stunden. Bei der reinen Audiowiedergabe spricht Apple von 50 anstelle der bislang 40 Stunden im alten Modell.

Auch bei den Kameras hat Apple dem neuen iPhone SE ein Upgrade gegönnt. Auf der Rückseite arbeitet ein einzelner 12-Megapixel-Sensor mit f/1,8-Blende. Die Frontkamera schießt mit 7 Megapixeln und hat eine f/2,2-Blende. Das neue Apple-Smartphone bietet nun erstmals in der SE-Reihe die Unterstützung von Deep Fusion und den Fotografischen Stilen; auf den Nachtmodus musst du jedoch weiterhin verzichten.

Preis und Verfügbarkeit des neuen iPhone SE

Das iPhone SE 3 wird in den drei Farben Mitternacht, Polarstern und (PRODUCT)RED ab dem 18. März 2022 in Deutschland verfügbar sein. Vorbestellungen werden ab Freitag, den 11. März angenommen. Die Preise beginnen bei 519 Euro für das Modell mit 64 GB. Zur weiteren Auswahl stehen Varianten mit 128 und 256 GB. Im Vergleich zum Vorgänger ist das neue iPhone SE teurer. So kostete die zweite Generation mit 64 GB noch 479 Euro.