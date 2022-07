Lush führt neue Wellfare-App fürs Baden ein: Das kann Bathe

Das digitale Zeitalter hat auch die heutigen Badewannen erobert. Lush führt seine neue Wellfare-App mit dem Namen „Bathe“ ein. Sie soll dir ermöglichen, dir noch aktiver Zeit für dich selbst zu nehmen. Mithilfe einiger interessanter Funktionen soll sie dein Wohlfühlerlebnis in der Badewanne erweitern. Dazu soll sie ebenso imstande sein, mit gängigen Apps wie Apple Health und Google Fit wichtige Gesundheitsdaten auszutauschen.

Lush führt neue Wellfare-App ein – das ist Bathe

Lushs Produkte sind keine Unbekannten. Das Unternehmen bietet eine große Auswahl an Beauty und Wohlfühl-Produkten zu denen diverse Badekugeln zählen. Kunden schätzen dabei vordergründig die Handarbeit sowie die genutzten Inhaltsstoffe im Sortiment des Unternehmens. Um den Wohlfühlfaktor für Kunden in der Badewanne zusätzlich zu steigern, hat Lush nun seine neue Wellfare-App veröffentlicht. Sie trägt den Namen „Bathe“ und ist sowohl für Android als auch iOS erhältlich. Die App ist mit anderen gängigen Gesundheitsapps wie Apple Health und Google Fit kompatibel, sodass Datensätze wie Schlafdaten und Herzraten für die Optimierung des Badeerlebnisses genutzt werden können. Lush hat die App wenige Tage vor dem gestrigen World Self Care Day, dem 24.07. veröffentlicht, sodass sie aus den jeweiligen Playstores heruntergeladen werden kann.

Für die Entwicklung der App hat das Unternehmen mit unterschiedlichen Wellbeing- und Klangexperten zusammengearbeitet. Die Bathe-App zielt daher darauf ab, das Baden zu einem meditativen und achtsamen Erlebnis zu gestalten. Dafür wurden audiovisuelle Badeerlebnisse geschaffen, die von der App aus abgespielt werden können. Dazu finden sich Klassiker wie Entspannungsmusik und verschiedene Geräuschs-Zusammenstellungen. Die audiovisuellen Erlebnisse kombinieren dabei Musik und Geräusche mit dargestellten Bildern und Texten auf deinem Smartphone. Bei der ersten Einstellung leitet die App dich dabei in verständlichen Schritten an, um dir mit dem Entspannungserlebnis zu helfen.

Lush führt neue Wellfare-App mit audiovisuellen Inhalten für dein Bad ein

Leider ist die App-Ausführung bisher nicht in einer deutschen Sprachausführung erhältlich. Man kann sie dennoch in Deutschland aus dem App-Store herunterladen, muss dabei jedoch auf eine englische Benutzeroberfläche und Entspannungsinhalte zurückgreifen. Auf eine deutsche Ausführung müssen Anwender noch warten. Dennoch hat Lush bereits weitere Pläne mit seiner neuen Wellfare-App geplant. Künftig soll sie weitere Inhalte wie eine Podcast-Serie für Klangbäder enthalten. Lushs erste je veröffentlichte Podcast-Folge wurde kürzlich in Nordamerika ausgestrahlt. Sie trug den Titel „The Sound Bath: Conversations that Cleanse“, was sich mit „Das Klangbad: Gespräche, die reinigen“ übersetzen lässt. Wann genau die Podcast-Serie startet, wurde jedoch noch nicht bekannt gegeben.