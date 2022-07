Jetzt ist es raus: Millionen Handys werden sich verändern

Als Google Ende des vergangenen Jahres Android 12 vorgestellt hat, sorgte das Unternehmen erstmals seit Langem wieder für eine Überraschung. Der Grund: Nutzer von Android-Handys bekamen endlich ein neues Design. Sind Handys heute – mit einer Ausnahme – rein äußerlich kaum noch voneinander zu unterscheiden, bietet die Software viele Möglichkeiten, dem Smartphone einen individuellen Charakter zu verleihen. Nicht grundlos ist es für viele Menschen immer wieder faszinierend, auf die Startbildschirme und Anordnung der Apps auf fremden Handys zu blicken. Und genau hier macht Google jetzt weiter.

Es waren die sogenannten Widgets, die Android 12 in neuer und überarbeitetet Form mit sich brachte. Diese Mini-Anwendungsansichten, die sich auf Bildschirmen von Handys neben die App-Icons legen lassen, gibt es schon so lang, wie es Android gibt. Doch noch nie boten sie so viele Funktionen und wurden in derart vielen verschiedenen Layouts angeboten. Zudem fügen sie sich seit Android 12 optisch stark ins System ein. Es wundert also kaum, dass Google Nutzern von Android-Handys immer wieder neue Widgets zur Verfügung stellt.

Jetzt hat der Konzern angekündigt, in Kürze 35 weitere Google-Widgets als Update auf Android-Handys zu bringen. Zwar verrät man nicht im Detail, welche Mini-Programme demnächst die Smartphone-Bildschirme zieren werden. Zwei Hinweise jedoch liefert Google. So soll es zum einen ein Widget mit einem einfachen Zugriff auf die Echtzeit-Verkehrsvorhersagen von Google Maps geben. Zum anderen kommt ein Widget, das dank Übersetzungen die Kommunikation mit Familie und Freunden einfach machen soll.

Über das Design definieren

Das Widget-Thema ist auf Android-Handys eigentlich ein alter Hut. Doch nachdem Apple die Mini-Programme vor nicht allzu langer Zeit auf iPhone und iPad gebracht hat, schenkt Google ihnen auch mehr Aufmerksamkeit. Bis dahin behandelte man Widgets eher stiefmütterlich. Ein neues Design für das Uhr-Widget war in den vergangenen Jahren schon ein großer Wurf. Das ändert sich nun – zur Freude aller Handy-Nutzer.