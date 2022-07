Google Pixel 6a vorbestellen: Das gibt’s jetzt gratis dazu

Mit dem Pixel 6a will Google die Position des Smartphones als Steuerzentrale für ein digitales, smartes und modernes Leben bewusster machen. Vor allem die Anbindung an Smart-Home-Systeme scheint dabei eine größere Rolle zu spielen. Ein Indiz: Das Pixel 6a kannst du unter anderem jetzt beim Smart-Home-Händler tink vorbestellen.

Pixel 6a: Das gibt’s für Vorbesteller gratis

Für den regulären Einstiegspreis von 459 Euro geht das Pixel 6A jetzt in die Bestell-Phase. Ab dem 28.7. wird dann ausgeliefert und der offizielle Marktstart steigt. Früh entschlossene belohnt Google Händler-übergreifend mit einer Sonderaktion.

Wer sich in den ersten Wochen (bis 1. August) für das neue Pixel-Smartphone entscheidet, erhält die In-Ear-Kopfhörer Google Pixel Buds A gratis dazu. Die Zugabe ist für ein Smartphone der anspruchsvollen Mittelklasse nicht zu verachten. Der Normalpreis für die Kopfhörer liegt nämlich schon bei 99 Euro, auf dem Markt kosten sie meist immer noch mehr als 80 Euro. Dieser Vorteil kommt hinzu: Du bleibst im Pixel-Ökosystem und Smartphone und Kopfhörer sind gut aufeinander abgestimmt.

Das Pixel 6a selbst ist in drei Farbvarianten verfügbar: „Kreide “ (Mattweiß), „Kohlengrau“ (Schwarzgrau) und „Sage“ (Hellgrün) stehen hier zur Auswahl. So funktioniert die Vorbesteller-Aktion in aller Kürze:

Google Pixel 6a (vor)bestellen (bis 1.8.2022) Gratis-Kopfhörer (Pixel Buds A Serie) auf externer Seite anfordern Die Kopfhörer werden dir separat zugeschickt.

Das sind die Smartphone-Highlights

Mit dem Pixel 6a bietet Google das lang ersehnte Mittelklasse-Handy seiner Serie an. Der direkte Nachfolger des seinerzeit beliebten Pixel 4a blieb aus und mit dem 6A gibt es jetzt endlich wieder ein Google-Smartphone mit einem Einstiegspreis von unter 500 Euro.

Aber im Vergleich zum großen Schwestermodell, dem Pixel 6, bietet das 6a noch andere Vorzüge, die bei vielen potenziellen Käufern für Nachfrage sorgen sollen. Allem voran die Größe: Mit seinem 6,1-Zoll-Display ist das Pixel 6a ein Stück kleiner als das normale 6er und deutlich kleiner als das 6 Pro.

Um den Preispunkt zu drücken, bietet das Pixel 6a auch einige Features weniger oder in abgespeckter Natur an. So unterstützt das Display nur 60 Hertz Bildwiederholrate statt 90 und 120 Hertz in den anderen Modellen. Technologisch bleibt es aber beim OLED-Panel mit FullHD+-Auflösung (1.080 × 2.400 Pixel). Kabelloses Laden wird ebenfalls nur den größeren Modellen überlassen. Allerdings verspricht der Akku trotz geringerer Größe (weil kleineres Gehäuse) eine längere Laufzeit, da das 6a-Display weniger Energiehungrig sein dürfte. Beim Prozessor arbeitet Google auch im Pixel 6a mit dem hauseigenen Tensor-SoC, stellt diesem aber nur 6 statt 8 oder 12 GB Arbeitsspeicher zur Seite. Beim Datenspeicher setzt der Hersteller jedoch auch beim günstigsten Modell auf einen schnellen UFS-3.1-Speicherchip, der 128 GB Platz bietet. Lobenswert: Auf eine Wasserschutz-Zertifizierung gemäß IP67 verzichtet Google beim 6a nicht.

Ausgeliefert wird das Pixel 6a mit Android 12. Mit dem Gerät wirst du aber zu den ersten gehören, die in den Genuss von Android 13 als finale Version kommen werden. Auch weitere Updates – sowohl monatliche Sicherheits-Patches als auch jährliche Versions-Upgrades wirst du mit dem Pixel-Smartphone über Jahre haben. Die Update-Versorgung ist der große Pluspunkt bei den Pixel-Smartphones.

→ Mehr zum Gerät: Pixel 6a vorgestellt: Das Samsung Galaxy A53 bekommt große Konkurrenz

Auch neue Pixel-Kopfhörer starten auf dem Markt

Zum Pixel 6a gibt es die Pixel Buds A im Wert von 99 Euro (UVP) gratis dazu. Aber auch die Kopfhörer erhalten jetzt einen Nachfolger beziehungsweise sogar ein High-End-Upgrade-Modell. Gleichzeitig mit dem Pixel 6a starten nämlich die Pixel Buds Pro auf dem Markt. Die ergänzen das Pixel-Ökosystem ihrerseits, bieten viel Funktionalität – 31 Stunden Wiedergabezeit, ANC, Transparenzmodus –, sind aber auch ein gutes Stück teurer als die A-Hörer: Zum Start kosten sie 219 Euro. Das geht schon eher in Richtung Apple AirPods Pro und Co.

Cool beim Kauf via tink: Hier gibt’s noch einen Gutschein für 6 Monate Spotify Premium dazu. Du kannst also ein halbes Jahr gratis und unverbindlich Musik streamen.