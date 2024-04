Mega-Deal: Wenn du hier ein Galaxy S24 bestellst, bekommst du eine Watch 6 geschenkt!

Bei O 2 sicherst du dir gerade das Galaxy S24, welches bei uns im Test eine erstklassige 4,5/5-Sterne-Bewertung abgestaubt hat, in einem spannenden Tarif-Bundle. Was alles drinsteckt und wie gut das Angebot ist, prüfen wir hier.

Galaxy S24, 25-GB-Tarif und Watch 6: Das bekommst du hier im Bundle

Im aktuellen Angebots-Bundle bei O 2 steckt zum einen das top Smartphone Samsung Galaxy S24 mit einem kompakten 6,2-Zoll-Display, dem superschnellen Samsung Exynos 2400 Prozessor mit 8 GB RAM sowie einer richtig gute Triple-Kamera mit bis zu 50 MP. Der 4.000-mAh-Akku bringt dich zudem gut durch den Tag. Dem Samsung-Smartphone wird weiterhin ein echt starker Tarif zur Seite gestellt, der dich mit 25 GB Datenvolumen im Monat versorgt. Dieses bleibt jedoch nicht dauerhaft bei 25 GB, sondern wächst jedes Jahr um weitere 5 GB pro Monat an. Im zweiten Jahr nutzt du also bereits 30 GB im Monat und im dritten Jahr 35 GB monatlich. Dazu bringt dich der Tarif ins schnelle und zumeist auch stabilere 5G-Netz von O 2 – mit einer Geschwindigkeit von bis zu 300 MBit/s im Download bist du bestens versorgt.

Darüber hinaus bietet der O 2 Mobile M Tarif eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze. Und auch EU-Roaming ist in diesem Tarif inklusive. Dadurch kannst du bei deinem nächsten Urlaub von denselben Konditionen profitieren, wie im Inland. Ob Belgien, Spanien, Kroatien oder Frankreich – in der gesamten EU telefonierst und surfst du zu demselben Preis, wie in Deutschland.

Außerdem bekommst du hier noch die Galaxy Watch 6 dazu, die uns im Test vor allem durch ihr hervorragendes Display, sehr umfangreiche Gesundheitsfunktionen sowie eine EKG- und Blutdruck-Funktion überzeugt hat.

Lohnt der Deal? Wir machen den Check!

Und wie sieht’s mit den Kosten aus? Das Bundle aus Galaxy S24, Smartwatch und 5G-Tarif kostet dich monatlich 44,99 Euro bei einer Laufzeit von 36 Monaten. Dazu kommen noch einmalige Kosten von 5,99 Euro für die Geräteanzahlung (1 Euro) und den Versand (4,99 Euro). Den Anschlusspreis von üblicherweise knapp 40 Euro bekommst du hier geschenkt. Über die Mindestlaufzeit kommst du so in diesem Bundle auf Gesamtkosten von 1.625,99 Euro.

Dem gegenüber stehen Einzelkosten der enthaltenen Komponenten in Höhe von insgesamt 1.986,63 Euro (1.119,63 für den Tarif, ca. 670 Euro für das Handy und 197 Euro für die Smartwatch). In diesem Angebot sparst du daher rund 350 Euro! Du bekommst also so gesehen die Smartwatch geschenkt und sparst sogar darüber hinaus noch einiges.