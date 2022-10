Lufthansa gibt Entwarnung: Beliebtes Reisezubehör nun erlaubt

Vor einigen Tagen sorgten diverse Berichte um ein Verbot der kleinen Tracker im aufgegebenen Gepäck für Aufsehen. Die Lufthansa war im Zentrum der Diskussion. Die Airline berief sich auf Vorgaben der ICAO (International Civil Aviation Organization), nach denen AirTags und ähnliche Geräte im aufgegebenen Gepäck ausgeschaltet sein müssen. In einem Tweet stellte man nun jedoch klar, dass die Gepäck-Tracker erlaubt sind.

Wie das Unternehmen schreibt, hat sich das Luftfahrtbundesamt einer Risikoabschätzung der Lufthansa angeschlossen. Laut dieser gehen keine Gefahren durch AirTags oder andere Tracker aus. Im eingeschalteten Zustand gibt es aufgrund der kleinen Batterie und der geringen Sendeleistung keine Probleme im aufgegebenen Gepäck. Dementsprechend sind die Tracker auf Flügen der Lufthansa erlaubt.

Anfang Oktober hatte eine Sprecherin der Lufthansa gegenüber watson noch gesagt, dass Gepäck-Tracker in die Kategorie der Portable Electronic Devices gehören. „Dementsprechend müssen die Tracker aufgrund ihrer Sendefunktion ähnlich wie beispielsweise Handys, Laptops, Tablets und so weiter während des Fluges deaktiviert sein, wenn sie sich im aufgegebenen Gepäck befinden“, so die Sprecherin damals. Dies ist nun Vergangenheit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Twitter ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Die kleinen Gepäck-Tracker erlauben eine äußerst präzise Ortung. Im Falle der AirTags genügt es beispielsweise, wenn ein aktuelles iPhone in der Nähe ist. Dies sorgt dafür, dass der Besitzer des Trackers den Standort des Gepäcks jederzeit bequem abrufen kann. Du kannst also beispielsweise noch vor dem Abflug checken, ob dein Koffer es wirklich an Bord geschafft hat oder nicht. Das nervenaufreibende Warten am Gepäckband gehört damit der Vergangenheit an. Du musst außerdem nicht 20 cm vor dem Band stehen und den Weg für andere Mitreisende blockieren, wenn du weißt, dass sich dein Koffer noch im angekommenen Flieger befindet.

Zwar bieten diverse Airlines heutzutage direkten Zugriff auf die Scan-Vorgänge der Baggage-Tags, diese finden jedoch nur vergleichsweise selten statt. AirTags oder Tracker von Tile erlauben deutlich genauere Angaben über den Standort.

Insbesondere in Zeiten des Kofferchaos bei den Airlines und Flughäfen sind die kleinen Tracker damit eine gute Idee im aufgegebenen Gepäck. Damit kannst du im Fall der Fälle selbst herausfinden, wo sich deine Koffer befinden.