Lufthansa Störung: Bagger der Deutschen Bahn sorgt für pures Chaos

Insbesondere an den Drehkreuzen in Frankfurt/Main und München steht Lufthansa aktuell vor massiven Problemen. Weil die Computersysteme derzeit nicht mehr wie eigentlich vorgesehen mitspielen, ist es der Airline vor Ort nicht mehr möglich, Passagiere einzuchecken und den Zustieg zu den Flugzeugen (Boarding) zu organisieren. Auch eine manuelle Zustiegskontrolle ohne Computer scheidet der Sicherheit wegen aus.

IT-Ausfall bei Lufthansa sorgt für gewaltige Probleme

Betroffen ist dem Vernehmen nach nicht nur Lufthansa selbst, sondern zum Teil auch die in der Lufthansa Group angeschlossenen Fluggesellschaften. Also unter anderem auch Swiss, Austrian Airlines und Eurowings. „Aktuell sind die Fluggesellschaften der Lufthansa Group von einem IT-Ausfall betroffen. Dies führt zu Flugverspätungen und Ausfällen“, teilte die Fluggesellschaft im Kurznachrichtendienst Twitter ohne nähere Angabe zu Gründen mit. Derzeit geht man bei Lufthansa davon aus, dass sich der Flugbetrieb erst am frühen Abend wieder stabilisieren wird.

In sozialen Netzwerken machten schnell Gerüchte zu einem möglichen Hackerangriff die Runde. Das kann man aber ausschließen. Denn laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn treten die aktuellen Probleme auf, weil ein beauftragtes Bauunternehmen bereits am Dienstag gegen 19 Uhr ein Kabel in einem Kabelbündel der Deutschen Telekom durchtrennt habe. Passiert sei das Unglück in Frankfurt-Eschersheim bei Bauarbeiten für den viergleisigen Ausbau der S-Bahn-Linie S6.

Schon seit Dienstagabend laufen nach Bahn-Angaben die Reparaturarbeiten an dem durchtrennten Glasfaserkabel. Ein Teil der Kabel sei bereits geflickt worden, weil die Beschädigung aber in einer Tiefe von rund fünf Metern geschah, ist die Reparatur kompliziert und zeitaufwändig, teilte eine Telekom-Sprecherin im Gespräch mit inside digital mit.

Wirft man einen Blick in die aktuellen Flugplandaten, sind zahlreiche Flüge von einem Ausfall betroffen. Und das nicht nur innerdeutsch, sondern auch auf zahlreichen europäischen Verbindungen. Interkontinentale Verbindungen wurden nicht annulliert, aber zum Teil stark verspätet. Problematisch ist für Lufthansa nicht nur die Tatsache, dass sich Passagiere in den Flughafen-Terminals stauen, sondern auch Flugzeuge an den Airports. Teilweise werden Maschinen aus diesem Grund von der Deutschen Flugsicherung bereits zu anderen Flughäfen umgeleitet. Seit Dienstagmittag heben erste Lufthansa-Maschinen wieder ab – zum Teil aber noch mit starker Verspätung.

Passagiere innerdeutscher Flüge sollen auf die Bahn ausweichen

Auf seiner Homepage verweist Lufthansa ebenfalls auf einen Ausfall von Telekommunikationsleitungen im Großraum Frankfurt, der große Auswirkungen auf die IT-Systeme von Lufthansa habe. Passagiere werden gebeten, sich vor der Fahrt zum Flughafen über den Flugstatus des persönlichen Fluges zu informieren. Das ist zum Beispiel über die Lufthansa-Webseite, aber auch in den Apps der zahlreichen Fluggesellschaften der Lufthansa Group möglich. Für annullierte Flüge ist eine kostenlose Umbuchung möglich.

Auf innerdeutschen Verbindungen bietet die Fluggesellschaft an, auf die Deutsche Bahn auszuweichen. Möglich ist das auch aufgrund eines bevorstehenden Streiks am kommenden Freitag, der ebenfalls unter anderem die Flughäfen in Frankfurt und München betreffen wird, noch bis einschließlich Sonntag.